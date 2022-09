Las razones de Porsche para explicar su ruptura con Red Bull

Se convirtió en una de las opciones más tangibles dentro del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, hasta el punto de que a al paddock le sorprendió ver cómo era Audi la que tomaba la delantera y la primera en precipitar su anuncio. Las informaciones detrás de las escenas dejaban entrever que algo se había torcido en las negociaciones y desde la propia Red Bull afirmaban que todavía no se había completamente cerrado su acuerdo con Porsche.

Así fue, y prácticamente de la noche a la mañana, desde el fabricante germano y la escudería con sede en Milton Keynes anunciaron que las conversaciones no habían llegado buen puerto a pesar de que a comienzo de verano ya se estaba presentando la documentación frente a los distintos estamentos gubernamentales.

Finalmente Porsche no suministrará sus motores al equipo | Red Bull Content Pool

El comunicado realizado por Porsche precisamente dejaba claro que, a pesar de llevar en conversaciones durante bastantes meses, no consiguieron finalmente llegar a un punto en común para lo que hubiera sido una de las asociaciones más grandes que se recuerden, especialmente sabiendo que esto implicaba la compra del 50% de la compañía Red Bull por parte del fabricante de automóviles.

“Ambas compañías han llegado a la conclusión conjunta de que estas conversaciones no continuarán. La premisa siempre fue que una asociación se basaría en un principio de igualdad entre los socios, lo cual no incluía sólo un acuerdo de motorización sino también el equipo. Esto no se pudo realizar. Sin embargo, con los cambios en las reglas que se han decidido, la serie de carreras sigue siendo un entorno atractivo para Porsche, que seguirá siendo monitorizado”, un simple párrafo a modo de despedida de una posibilidad que había animado a la Fórmula 1 durante los últimos meses con la ensoñación de tener bajo un mismo techo a fabricantes de la talla de McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Audi, Porsche y Alpine.

Red Bull deberá buscar un motorista para 2026 | Red Bull Content Pool

Se puede por tanto deslizar del comunicado de Porsche que ha sido Red Bull la que no estaba dispuesta a dar determinados poderes de decisión a los germanos, los cuales a su vez estaban realizando una inversión muy importante en un momento clave de su historia (se espera de forma inminente su salida a bolsa) como para no tener voz en la dirección de los de las bebidas energéticas. Ahora el panorama que se plantea para los de Stuttgart es la opción de encontrar un nuevo socio al que llegar como motorista, entrar con su propia escudería o simplemente olvidarse de la idea de la Fórmula 1, mientras que para Red Bull el tiempo sigue descontando a la hora de asegurarse las unidades de potencia para la temporada 2026.