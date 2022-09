Jornada apasionante la que se ha vivido en esta primera etapa del Rally de Nueva Zelanda, antepenúltima fecha del Campeonato del Mundo de Rallies 2022. Con el título de pilotos y el de constructores todavía abierto, el regreso de la cita oceánica tras una década de ausencia ha permitido ver de nuevo un espectáculo mayúsculo, ayudado por unos tramos que son considerados por muchos pilotos como los mejores del planeta. Lluvia, el regreso de Sébastien Ogier, diferencias mínimas y mucha presión para prácticamente todos los competidores por obtener aquí un resultado que ayude a sus estructuras a conseguir los objetivos planteados o simplemente para asegurarse el asiento de cara a la próxima temporada.

Y esa misma presión y necesidad de resultados quedaba claramente representada en Craig Breen, el cual volvía a sufrir un nuevo abandono y aumentaba su cuenta personal a cuatro en los cinco últimos rallies. El irlandés, que se encontraba en tiempos de cabeza, trató de apurar sus posibilidades en el primer tramo de la tarde, el archiconocido Whaanga Coast, y es allí, donde se encontró con una salida de pista en el mismo lugar en el que Colin McRae tuvo un accidente en la edición disputada hace dos décadas, también cuando pilotaba un Focus WRC para M-Sport Ford.

Mejor tiempo de Greensmith en el TC2 | M-Sport

Aun así, Breen sí consiguió sacar su coche del atolladero tras mucho esfuerzo, la ayuda de los aficionados y más de 18 minutos perdidos cuando finalmente llegó a cruzar la meta del TC5. Para entonces, en toda la operación de sacar el Ford Puma Rally1 de la cuneta ya había herido gravemente el embrague, algo que finalmente le obligó a tomar la decisión de retirarse, convirtiéndose en el primer abandono entre los competidores de la categoría absoluta, el único que se daba en esta, la etapa más larga del rally.

No sería sin embargo por que no hubo dificultades en el camino. Y si no que se lo digan a Thierry Neuville, autor de dos trompos consecutivos en la segunda y tercera especial del bucle matinal que le dejaban a más de 40 segundos de cabeza, y prácticamente sin justificación posible a la hora de pedir al equipo Hyundai Motorsport en caso de que se vuelva a repetir una situación como la vivida en el Rally Acrópolis. El belga, con sólo una zona de cambio de neumáticos entre las dos partes de la etapa, tuvo que asumir la pérdida de tiempo y conformarse con una discreta sexta posición detrás de Gus Greensmith y por delante de Oliver Solberg y Takamoto Katsuta, todos ellos muy lejos de la acción.

Ogier lideró hasta que rompió su alerón trasero | Toyota GAZOO Racing

Al menos el piloto británico de M-Sport tuvo un arranque prometedor, consiguiendo el scratch (el segundo que logra en el WRC) en la primera pasada por Whaanga Coast y haciendo soñar a Richard Millener y Malcolm Wilson con un buen papel de los suyos en territorio kiwi a pesar de haber llegado a las islas únicamente con dos coches oficiales y una tercera unidad para el privado, el hijo de una de las fundadoras de la prestigiosa marca de moda Prada, Lorenzo Bertelli, el cual tenía su primera experiencia con la nueva maquinaria híbrida del WRC después de no haber podido asistir al Rally Safari por compromisos laborales.

Lo realmente interesante se iba a vivir en la lucha por las cuatro primeras posiciones, con tres pilotos de Toyota enfrentándose a un muy serio y concentrado Ott Tänak, el cual sería capaz de permanecer primero al término de la jornada competitiva con apenas dos décimas de ventaja sobre Elfyn Evans. Aun así, la clasificación provisional tras el TC7 tiene a cuatro pilotos en 7,2 segundos, con Toyota viendo que está en un escenario peligroso ya que todos los competidores que tiene saldrán mañana por delante del estonio de Hyundai, favoreciendo así a que los caminos de tierra se vayan barriendo en las trazadas y por tanto el i20 N Rally1 se encuentre con algo más de agarre.

Situación complicada para Kalle Rovanperä | Toyota GAZOO Racing

Por si fuera poco, Evans y Sébastien Ogier están por delante del líder del Mundial, Kalle Rovanperä, el cual se ha defendido estoicamente durante todo el día, pero que ve cómo mañana tendrá una posición más desventajosa que la de su principal rival por el entorchado intercontinental… algo a lo que también están contribuyendo las posiciones de sus compañeros de equipo. En WRC2, Hayden Paddon es líder en solitario de la categoría.