Mercedes y Max Verstappen, el otro fichaje del siglo que tendrá que esperar

Este sábado por la mañana, Mercedes terminó por confirmar lo que era un secreto a voces: Andrea Kimi Antonelli será su piloto titular para la temporada 2025. El italiano llega a la categoría reina de los monoplazas con la responsabilidad de defender los colores y la historia de una marca de leyenda como es el caso de las flechas plateadas, además de la losa de ser el piloto que se sentará en el hueco que deja vacante Lewis Hamilton en su marcha a Ferrari.

Las criticas furibundas surgidas después especialmente del accidente sufrido en la FP1 del Gran Premio de Italia han servido para mostrar que Antonelli despierta simpatías y animadversión prácticamente a partes iguales, especialmente por parte de aquellos aficionados que esperaban que quizás esa oportunidad llegara a manos de un piloto más experimentado que pudiera exprimir al máximo el tener uno de los mejores monoplazas de la parrilla.

Precisamente Carlos Sainz fue uno de los competidores que estuvo en esa carrera. El madrileño estuvo esperando una buena parte del primer tercio de la temporada a saber qué ocurriría con ese asiento, sin embargo, Toto Wolff apuró las opciones de tratar de conseguir el otro gran fichaje del año (Siglo) que rivalizara con el de Hamilton a Maranello y por ello, Sainz parece que se cansó de esperar y decidió ser responsable de su propio futuro fichando por Williams antes del parón veraniego.

Desde su fichaje por Red Bull, Mercedes sueña con la vuelta de Verstappen | Red Bull Content Pool

Entre bambalinas fueron otros movimientos los que trataron de llevarse. Si bien el rookie de la F2 ha conseguido dos victorias en su temporada de debut y parece estar dispuesto a tirar la puerta abajo de la Fórmula 1 después de ver esos 10 minutos de Glory-Runs del pasado viernes en Monza, Mercedes-AMG F1 apuró al máximo otros movimientos durante la Silly Season previa al Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, el primero después del descanso veraniego.

Toto Wolff intentó contratar a Max Verstappen:

Tal y como reconoció Toto Wolff a medios ingleses, se realizó un último intento en el parón estival para contratar a Max Verstappen, confirmando con sus declaraciones a The Telegraph que esos rumores que hablaban de que en Mercedes estaban sondeando la contratación del neerlandés eran ciertos: “Todo el año pensé que había una ventana para conseguir a Max, que podría haber una posibilidad. Quiero decir, que no era imposible. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso sucediera? Quizás eran 10 a 1, 9 a 1. Pero no quería rendirme, luego, en el verano, llegamos juntos a la conclusión de que no debíamos esperar a que sucediera algo antes de comprometernos con 2025”.

Mercedes ató a Antonelli al comprender que Verstappen no se movería en 2025 | Red Bull Content Pool

Las palabras de Toto Wolff dejaron precisamente a la vista que la tentativa de hacerse con los servicios del tricampeón fue muy en serio hasta que se llegó al punto de no retorno y ambas partes tuvieron que comenzar a trabajar en la próxima temporada. Por el momento parece que Verstappen ha cerrado la puerta a moverse en el corto plazo, pero desde Brackley, Toto parece adelantar que no se rendirá en los próximos años: “Esperamos que esta sea la alineación para 2026 (Antonelli y Russell) y más allá. Pero esto no cierra la puerta a la posibilidad de que Max venga a nosotros, porque queremos mantener todas las opciones abiertas, tal como lo hace él. De alguna manera tengo la sensación de que los caminos de Mercedes y Verstappen se cruzarán. Pero no sé cuándo podría suceder. Si será en 2026, tres años después... todavía no lo sé”.

Evidentemente estas palabras tuvieron respuesta desde Milton Keynes y Red Bull, en boca de Christian Horner, salió una vez más a hablar de la relación entre Verstappen y la escudería, así como del contrato que actualmente liga al neerlandés con la formación hasta finales de 2028: "La situación siempre estuvo clara entre nosotros y Max, creo que otros pueden hablar, pero estamos cómodos con el punto en el que tenemos. Tenemos un acuerdo hasta 2028. Todo contrato contiene un elemento de cumplimiento, no vamos a hablar de cuáles son esos elementos, pero mientras proporcionemos un coche competitivo sabemos cuál es la situación”.