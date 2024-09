Los comisarios suspenden a Kevin Magnussen y HAAS tendrá que sustituirlo

Si Monza tuvo la particularidad en parrilla de un cambio de piloto, con la sustitución en este caso de Franco Colapinto entrando en Williams en el lugar de Logan Sargeant, el próximo Gran Premio de Azerbaiyán también tendrá obligatoriamente alguna modificación respecto a lo visto en el trazado italiano. Kevin Magnussen se ha convertido en el primer piloto suspendido por el sistema de superlicencia que se implementó en 2014, lo que obligará al equipo HAAS a hacer modificaciones en su alineación.

El danés, que a pesar de la sanción ha conseguido un punto para ambos campeonatos, se vio involucrado en un contacto con el Alpine de Pierre Gasly. El danés trató de adelantar al francés en la curva cuatro, pero tras bloquear las ruedas del eje delantero, terminó por impactar con Gasly, lo que le costó una sanción de 10 segundos en carrera y dos puntos más en su carnet.

Su compañero Nico Hülkenberg también se vio involucrado en dos situaciones similares, una al principio de carrera con Ricciardo y posteriormente un intento de adelantamiento del alemán sobre Yuki Tsunoda que terminó también con un impacto entre ambos monoplazas en la frenada de la curva 1 que también sería penalizado con 10 segundos. Sin embargo, en el caso de Magnussen, todo estaba mucho más al límite.

Kevin había llegado a Italia con 10 puntos en su licencia (tres puntos en la carrera de Arabia Saudí, dos de la de China y cinco del accidente en la salida de Mónaco), lo que significaba que con esos dos más el piloto de la escudería norteamericana se convertía en el primero que no podrá participar en un Gran Premio por ser suspendido al haber alcanzado la cifra de 12 puntos. Magnussen se tenía que haber mantenido sin incidentes hasta marzo de 2025 para poder evitar esta suspensión, por lo que con una decena de carreras todavía por delante tras el verano, parecía que iba a ser una misión imposible mantenerse limpio de sanciones.

Magnussen no disputará de esta forma el Gran Premio de Azerbaiyán del 13 al 15 de septiembre y se espera que HAAS pueda reemplazarlo (regresaría en Singapur) con el que será su piloto titular junto a Esteban Ocon de cara a 2025, el británico Oliver Bearman, el cual ya se subió al Ferrari en Jeddah a última hora para sustituir a un Carlos Sainz que tuvo que ser operado de apendicitis. HAAS se reserva también el derecho a apelar la decisión.

El propio Magnussen se mostraba muy disconforme con la decisión y la comparaba con otras acciones ocurridas en carrera: “Estoy frustrado por la penalización, no la entiendo en absoluto, estoy completamente confundido. Gasly y yo íbamos peleando duro en la curva 4, tuvimos un ligero contacto y ambos nos saltamos la curva, volvimos a la pista de nuevo y no hubo daños en ninguno de los coches, así que no hubo consecuencias para la carrera de ninguno de los dos. Y recibo una penalización de tiempo de 10 segundos, pero en la vuelta 1, cuando Ricciardo puso a Nico en el césped a 300 km/h, destruyendo completamente la carrera de Nico y tuvo enormes consecuencias y daños en el coche de Nico y recibió una penalización de tiempo de cinco segundos. ¿Dónde está la lógica? No lo entiendo, pero volveré a Singapur con 0 puntos”.