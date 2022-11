Mercedes regresa a la gloria con un doblete en la espectacular carrera de Brasil

Arranque y desarrollo de locos en el Gran Premio de Brasil después de que, en el primer giro, un toque entre Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen desembocara en un Coche de Seguridad muy temprano que derivó en un bonito mano a mano entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en la relanzada, después de que George Russell jugara sus cartas lo mejor posible para retener la primera plaza de la clasificación provisional.

El británico de Mercedes, ganador ayer de la carrera al sprint, era consciente de que debía retrasar lo máximo posible su pisotón al acelerador, algo que dejó a Hamilton como presa fácil de la llegada de un Verstappen que le peleó la posición al heptcampeón hasta las últimas consecuencias, o lo que es lo mismo, hasta el contacto entre ambos monoplazas en la primera curva, resultando el RB18 en el peor parado de los dos monoplazas y obligando al neerlandés a entrar en boxes. Sería posteriormente penalizado con cinco segundos al ser considerado como el responsable del contacto, por lo que su carrera se tornó en una remontada complicada desde atrás.

El toque entre Verstappen y Hamilton marcaría la relanzada | Red Bull Content Pool

También le tocó sudar mucho a Charles Leclerc después de sufrir un contacto con Lando Norris en la subida de la curva cinco, con el monegasco terminando contra las protecciones y también haciendo una incursión por el pit-lane para evaluar y reparar en la medida de lo posible los daños en su Ferrari. Se quedaba por delante vía libre para que Russell consolidara su ventaja al frente de la general, mientras que Carlos Sainz afrontaba rápidamente el adelantamiento sobre Norris para tratar de que Checo Pérez no se le escapara demasiado, sabiendo que el compuesto medio de ayer no le dio el resultado esperado a Verstappen y Red Bull.

Tampoco en Ferrari parecía dar el resultado esperado (Sainz era el único monoplaza con el medio entre los ocho primeros al final de la 17ª vuelta), lo que deparó que no retrasara demasiado su primera parada para moverse a las ruedas de compuesto blando y tratar de acercarse al piloto mexicano con el paso de las vueltas a base de imprimir un mejor ritmo. Los de Maranello aprovechaban para retirar un tear-off que se había colado en el conducto de refrigeración del freno trasero derecho. Parada lenta, pero Sainz salía de nuevo entre los 10 primeros con un neumático mucho más joven que el del resto.

Una parada temprana lastró la estrategia de Sainz | Ferrari

La carrera entraría en una fase en la que los pilotos velaban armas, tratando de mantenerse muy cerca de los pilotos que le precedían para poder así lanzar un undercut o aprovechar la aparición de algún Safety Car. Russell era sólido líder, con Lewis Hamilton mostrando un ritmo impresionante para situarse rápidamente a espaldas de Checo Pérez y Carlos Sainz, mientras que a Verstappen le estaba costando algo más volver a colarse entre los diez primeros.

Cuando la carrera parecía que empezaba a sestear, un problema en el McLaren de Lando Norris provocaba el segundo abandono para la escudería de Woking, con el británico aparentemente quedándose sin caja de cambios en la bajada del último sector. En un primer momento sólo se sacó la bandera amarilla, pero esto terminó derivando en un VSC y finalmente en un coche de seguridad cuando los comisarios comprobaron que no podían empujar el monoplaza al haberse quedado bloqueado. Fin de semana para olvidar en McLaren y especialmente para Norris, con problemas estomacales desde el viernes que llevaron a poner en duda su presencia en el fin de semana.

Excepcional sprint final de Fernando Alonso | Alpine

De nuevo volvería a ser la comidilla el equipo Alpine, con el muro del equipo dándole una orden muy clara a Esteban Ocon de no ponerle freno ni entrar en luchas con un Fernando Alonso que tenía neumáticos con menos vueltas. El ingeniero era contundente y le dejaba claro con la frase al francés de “Esteban, no quiero que pelees con Fernando”, que el equipo de Enstone no podía dejar pasar la oportunidad de conseguir unos puntos muy importantes para la cuarta posición en constructores en un fin de semana con doble KO de McLaren.

La relanzada dejaría una espectacular parte final en la que Alonso superaba a Vettel y a Ocon después de las órdenes de equipo, mientras que en las posiciones de cabeza, Carlos Sainz también terminaría por superar a un Checo Pérez que caía hasta la quinta plaza después de ser superado por los dos Ferrari, con Fernando especialmente combativo y aprovechando el mejor estado de sus neumáticos incluso para hacer un exterior al Alfa Romeo de Valtteri Bottas y superar a un Checo Pérez que con el medio sería presa fácil del piloto asturiano, completamente desatado. Toda una guinda del pastel para un fin de semana que ha tenido de todo, desde la Pole de HAAS y Kevin Magnussen, a la mejor carrera al sprint que se ha realizado hasta la fecha.

Checo Pérez terminó enfadado con la decisión de Verstappen | Red Bull Content Pool

La prueba brasileño no se movería, con George Russell consiguiendo su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con doblete para Mercedes y los dos Ferrari en la tercera y la cuarta plaza, estando Charles Leclerc muy molesto porque tras pedir al equipo que “se pensara en el campeonato”, finalmente desde la Scuderia determinaron que, con la presencia de Fernando Alonso a poco más de un minuto era demasiado arriesgado pensar en que Sainz le dejara el podio a su compañero.

Tampoco hubo cambio de posiciones en Red Bull, todo ello a pesar de que se le había dicho a Checo Pérez que Verstappen le devolvería la plaza en caso de que este no pudiera adelantar a un Fernando Alonso que era quinto. "Ya os dije mis razones" espetaba el bicampeón de Red Bull a su ingeniero cuando este le pidió explicaciones con un "Max, ¿qué ha pasado?", situación que afeaba la gran recuperación del neerlandés en carrera. Esteban Ocon, Valtteri Bottas y Lance Stroll completarían el resto de posiciones de puntos.

Clasificación final del GP de Brasil 2022