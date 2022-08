McLaren y Daniel Ricciardo separarán sus caminos al finalizar la temporada

Se trata seguramente del mes de agosto más agitado que ha vivido el Mundial de Fórmula 1 durante los últimos años. Después de la confirmación de que Sebastian Vettel dejará el campeonato tras esta temporada y que Fernando Alonso ocupará su sitio, ahora se ha confirmado que Daniel Ricciardo no seguirá con McLaren de cara a la temporada 2023, por lo que el australiano deberá aclarar su futuro en las próximas semanas.

Esta decisión ha llegado de mutuo acuerdo entre ambas partes, reconociendo el propio Ricciardo que lleva varios meses de conversaciones con los responsables de la escudería con sede en Woking, Zak Brown y el propio Andreas Seidl, tomando finalmente la opción de romper su acuerdo con McLaren. En las últimas horas se le ha relacionado al oceánico con las opciones de HAAS F1 Team o Alpine, aunque por el momento no ha hecho oficial su cambio de equipo.

McLaren sólo logró la victoria en Italia 2021 | McLaren

"Tras varios meses de discusiones con Zak (Brown) y Andreas (Seidl), hemos decidido suspender mi contrato con el equipo antes de tiempo y acordar mutuamente separar nuestros caminos al terminar esta temporada. Anunciaré mis propios planes de futuro a su debido tiempo, pero a pesar de lo que me depare este nuevo camino, no me arrepiento de nada y estoy orgulloso del esfuerzo y el trabajo que he hecho en McLaren, sobre todo de la victoria de Monza de la temporada pasada. Nunca he estado más motivado para competir y ser parte de un deporte que me encanta tanto y tengo ganas de lo que viene", aseguraba Daniel Ricciardo en sus redes sociales.

Ricciardo, que previamente había competido para HRT, Toro Rosso, Red Bull Racing y Renault, no estaba teniendo su mejor temporada en el Mundial de Fórmula 1, clasificado en la 12ª plaza de la general y con únicamente 19 puntos por los 76 que ha acumulado hasta el momento Lando Norris. La falta de adaptación y las altas expectativas que tenían en su llegada han terminado por hacer saltar por los aires la relación profesional entre ambas partes.

Son pocas las opciones disponibles para Ricciardo | McLaren

Con todos los asientos de las principales escuderías ya comprometidos, parece claro que Ricciardo deberá alejarse aún más de sus intenciones de fichar por una estructura que oposite al Campeonato del Mundo para recalar en una formación de la mitad de parrilla, mientras que en su lugar, todo apunta que llegará el también piloto australiano, Oscar Piastri, siempre y cuando la situación con Alpine se clarifique después de que los responsable del equipo de Enstone se apresuraran a la hora de anunciarle como el sustituto de Fernando Alonso sin tener aparentemente el visto bueno del propio competidor, Campeón de la Fórmula 2 en 2021.

Como principal recuerdo en McLaren, Daniel Ricciardo dejará esa victoria cosechada en el Gran Premio de Italia del año pasado, así como el buen ambiente que siempre ha dejado Ricciardo en las estructuras por las que ha pasado. En el recuento de asiento vacantes, Alpine, AlphaTauri, HAAS, Alfa Romeo y AlphaTauri no han cerrado por completo sus alineaciones.

El CEO de McLaren, Zak Brown, no ha escondido que sienten no haber sacado el máximo de Ricciardo: "Daniel ha sido una gran incorporación a McLaren y ha sido un placer trabajar con él. Me gustaría agradecerle todos sus esfuerzos durante las últimas dos temporadas. No es ningún secreto que esperábamos conseguir más juntos, pero verlo subir al escalón más alto del podio como piloto de McLaren fue lo más destacado. Le deseamos lo mejor para el futuro y ahora hay que centrarse en lo que nos queda por vivir juntos esta campaña".