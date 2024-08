Lando Norris y McLaren meten presión a Verstappen con la Pole en Monza

Se esperaba que esta tarde en Monza viviéramos una de las luchas por la Pole Position más emocionantes de la temporada, con ocho coches de cuatro equipos distintos preparados para batirse el cobre en una lucha por los mejores tiempos que se iba a decidir por apenas milésimas. En un circuito con muy pocas curvas, el tiempo debía confiarse en tener una buena velocidad punta y tirar de estrategia y comunicación con el equipo para poder salir en el momento más adecuado a hacer tu intento.

Tocaba buscarse la vida para encontrar ese rebufo que te diera las centésimas claves para entrar en la Q2 y confiar en que las banderas amarillas no te pasaran factura en tu intento decisivo. No fue el caso para Lance Stroll, el cual se encontró con los problemas de Kevin Magnussen en la Curva Alboreto, lo que arruinaba ese último sector. Además del canadiense, los dos Sauber, un muy enfadado Yuki Tsunoda con el comportamiento del coche y Franco Colapinto se quedarían sin acceso a la siguiente fase de la clasificación. El argentino se quedaba lejos de Albon, e incluso tocaría la tierra en el mismo punto en el que Carlos Sainz tendría un susto a poco del inicio de la cronometrada, pero aun así no ha desentonado del todo en el debut del argentino.

Muy combativo Sainz, se quedó a milésimas de Leclerc | Ferrari

“Mejor de lo esperado”, decía Fernando Alonso al cruzar la meta después de su último intento en Q2. El asturiano quedaba eliminado junto a Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen y los dos Alpine, dejando por radio ese mensaje que refleja a la perfección lo que Aston Martin esperaba de este fin de semana en el Circuito de Monza. En las dos últimas plazas disponibles para entrar en la definitiva lucha para la Pole Position se colaban en este caso dos expertos a una vuelta, Alex Albon y Nico Hülkenberg, los cuales llevaban su Williams y HAAS respectivamente a una sesión en la que poco tendrían que decir ya que las cuatro primeras escuderías estaban a otro nivel.

Para Alonso por su parte era la sexta ocasión en la que no lograba su salvoconducto para entrar en Q3, con los dos Aston Martin sufriendo en esta fase de la temporada no sólo para clasificar entre los 10 primeros, sino también para sumar puntos. La recuperación de los Alpine desde Austria, la consistencia de los Williams y de los HAAS, así como la velocidad puntual de los Racing Bulls, sumado a que el AMR24 no ha evolucionado a lo largo del año a la misma velocidad que los equipos delanteros, todo ello ha llevado a que los de la firma alada hayan comenzado a perder pie.

Lewis Hamilton no pudo trasladar sus promtedores entrenamientos a la Pole | Mercedes-AMG F1

Estaba todo preparado para ver una lucha por la Pole Position muy emocionante con hasta cuatro equipos involucrados y con Lewis Hamilton demostrando que las flechas plateadas estaban en disposición para batallar por conseguirlo en Monza. Max Verstappen por su parte también empezaba a desvelar todo el potencial de su monoplaza después de haberse mantenido al acecho en todas las sesiones de práctica, mientras que Checo Pérez, tras salvar la Q1 con apuros, parecía tener un intento mucho más tranquilo para colarse en ese Top10.

Primer intento en clasificación y de nuevo mandaban los McLaren, con Norris 35 milésimas por delante de Piastri en la Pole provisional, seguido de los dos Mercedes, los dos Ferrari y los dos Red Bull. Contrariado el neerlandés que decía sentirse incomodo con el set de neumáticos blando utilizado, el cual le llevó incluso a corregir a alta velocidad en la Parabólica. Quedaba el definitivo intento con una situación idílica para aquellos que querían emoción y lucha también en el apartado de pilotos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, sin embargo, parecía complicado que el tricampeón no sacara de nuevo la varita y que en una situación in extremis consiguiera enmendar de nuevo la situación.

Verstappen partirá en una séptima posición muy discreta | Red Bull Content Pool

Checo Pérez salía por delante, seguramente en un claro indicativo de que el mexicano iba a tener que arremangarse y hacer labores de equipo con Max, regalándole ese rebufo vital para que Verstappen consiguiera dar un paso adelante en cuanto a las posiciones. En el inicio de la vuelta, la distancia entre ambos RB20 era lo suficiente como para que no se aprovechara demasiado el defensor del título de la situación, aunque con la evolución de la vuelta tratara de darle caza antes de la Curva Alboreto para poder recuperar algo de tiempo. No fue suficiente y apenas ganaría Verstappen una posición, la de su compañero, lo que le llevará a salir séptimo tras Lewis Hamilton y los dos Ferrari.

Los de Maranello estaban separados por apenas seis milésimas, con Charles Leclerc por delante. Ninguno de los dos pudo batir a George Russell y mucho menos a los McLaren, los cuales capitalizan la primera línea de parrilla, con Lando Norris logrando la quinta Pole Position de su carrera deportiva y con los cinco primeros separados por menos de décima y media.

Sesión de clasificación - GP de Italia