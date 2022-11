Kevin Magnussen da la campanada y logra la pole en Interlagos

Kevin Magnussen y Haas, el último piloto y equipo en sumar una pole position en la Fórmula 1. Este es el titular de una loca sesión clasificatoria del Gran Premio de Brasil donde la fortuna sonrió al danés en su 140ª participación. Con todo, hay que recordar que este fin de semana hay carrera sprint, de manera que aún tendrá que defender esta posición mañana en la carrera corta de 24 vueltas. Por detrás, Max Verstappen fue segundo con George Russell tercero tras causar una bandera roja crucial. Carlos Sainz fue quinto, aunque saldrá décimo por penalización al cambiar su motor de combustión. Fernando Alonso fue séptimo en tiempos, pero saldrá sexto.

Como manda la tradición de los fines de semana con carreras sprint, los viernes contienen una sola sesión de entrenamientos libres antes de dirigirse a la sesión clasificatoria que luego decide el orden de salida para la carrera corta del sábado, que a su vez sirve para ordenar la parrilla del domingo. Además, para que todos los pilotos puedan preparar la sesión clasificatoria en condiciones, los pilotos no habituales no ruedan el viernes por la mañana sino que lo hacen el sábado en los segundos libres. De esta forma, Logan Sargeant estará con Williams mañana tras no haber rodado hoy. En cuanto a las posiciones de la primera hora de rodaje, los pilotos de la zona alta fueron los esperados.

Max Verstappen partirá desde la primera línea | Red Bull Content Pool

Esto implica la presencia de los Red Bull, Ferrari y Mercedes en las seis primeras posiciones. Sergio Pérez fue el más rápido, con solo cuatro milésimas de ventaja sobre Charles Leclerc, a su vez cuatro milésimas por delante de Max Verstappen. De esta forma, la separación entre los tres primeros clasificados era de tan solo ocho milésimas, apuntando a una sesión clasificatoria potencialmente muy igualado. Carlos Sainz fue cuarto, aunque a casi dos décimas y con la mala noticia de una penalización por reemplazo del motor de combustión. Tras el español, Lewis Hamilton y George Russell fueron quinto y sexto, por delante de Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valtteri Bottas y Pierre Gasly, con Fernando Alonso undécimo.

La Q1 arrancó con la pista húmeda tras la lluvia caída antes de la sesión clasificatoria, obligando a los pilotos a salir con neumáticos intermedios. Sin lluvia cayendo sobre Interlagos, la sesión creaba una oportunidad para los pilotos que fueran manteniéndose en pista para ir rebajando sus registros continuamente. A falta de ocho minutos, los equipos empezaban a sacar los neumáticos lisos, con la intención de rebajar aún más los tiempos y evitar una eliminación prematura. Gasly era el primer hombre en tomar riesgo y de entrada los tiempos eran más lentos, aunque aún sin temperatura en las gomas.

En su segunda vuelta con neumáticos lisos, Gasly rebajaba los mejores tiempos, motivando que los demás pilotos le imitaran a falta de menos de cinco minutos. Tras unos últimos minutos frenéticos, Norris marcó el mejor tiempo por delante de Hamilton y Alonso, con Vettel y Pérez en el top 5. Por detrás, los eliminados fueron Nicholas Latifi, los Alfa Romeo de Guanyu Zhou y Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Mick Schumacher, con problemas en su último intento aunque con pista mojada estaba siendo algo más competitivo. Mientras tanto, todos los ojos estaban puestos en el cielo paulista, en caso de que la lluvia decidiera volver a hacer acto de presencia.

Russel provocaría la bandera roja en Q3 | Mercedes-AMG F1

El inicio de la segunda parte de la sesión clasificatoria llegó sin nueva presencia de la lluvia y por lo tanto continuando la progresión de la pista tras la Q1, en proceso de secado y cada vuelta ligeramente mejor que la anterior. Pero con la amenaza de lluvia sobre el circuito, los quince supervivientes salían desde el inicio para intentar salvarse en caso de que llegara el líquido elemento. Este acabó apareciendo a mitad de sesión, aunque los tiempos aún se rebajaron hasta que el último sector estaba ya demasiado húmedo para que hubiera cambios en el orden de la tabla de tiempos. Aun con todo, los últimos minutos aún vieron cambios con mejoras por a todas las alturas.

Finalmente, Alex Albon fue el primer piloto en no pasar a la Q3, con la undécima posición por delante de Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Lance Stroll. Por delante, mejor tiempo de Verstappen por delante de los dos Ferrari, con diferencias muy pequeñas entre ellos y un Pérez que estaba algo más atrás aunque superando el corte. Fueron cuatro, los equipos que se colaron en la parte final de sesión clasificatoria con sus dos coches: Red Bull, Ferrari, Mercedes y Alpine. Estos ocho pilotos se encontraban acompañados por los supervivientes McLaren y Haas de Norris y Magnussen respectivamente.

Sainz partirá quinto en la carrera corta | Ferrari

Al iniciarse la Q3, Leclerc era el único piloto en salir a pista con neumáticos intermedios, mientras todos los demás lo hacían con gomas blandas. La elección de Ferrari resultó ser la incorrecta, forzando al monegasco a parar tras un intento de vuelta rápida que no estaba a la altura de sus rivales. Una vez marcados los primeros tiempos, Magnussen era líder por delante de Verstappen y Russell, que sufrió una salida de pista que causó la salida de la bandera roja y acabó con la sesión del británico. Cuando llegó la resalida, la pista estaba ya para neumáticos intermedios, solo con Pérez en pista.

Con demasiada agua sobre la pista, las posiciones no vivieron por lo tanto ningún cambio y a pesar de lo anticlimático del final, la Fórmula 1 celebró una pole position de Kevin Magnussen, el más rápido en la sesión clasificatoria, partiendo en la carrera sprint desde la primera posición. El danés clasificó por delante de Max Verstappen, George Russell, Lando Norris y Carlos Sainz en quinta posición, aunque su penalización le mandará al décimo puesto. Ganan posiciones por lo tanto Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez y Charles Leclerc, que saldrá noveno tras un incomprensible error táctico de Ferrari.

Resultados de la clasificación del Gran Premio de Brasil 2022