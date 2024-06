GP de Gran Bretaña de F1 2024: horarios, dónde ver en TV y favoritos

El mundial no frena y, en tan solo tres meses y medio de competición, ya vamos por la mitad del calendario. La duodécima cita de la temporada no es una cualquiera, es el turno de uno de los trazados con más mística de la F1, el circuito de Silverstone.

El trazado inglés, uno de los más venerados por los amantes de este deporte desde su llegada al gran circo en 1950, ha sido testigo de innumerables momentos históricos que han agrandado su leyenda.

Max Verstappen y Red Bull se mantienen al frente en Silverstone | Red Bull Content Pool

Ubicado en el condado de Northamptonshire, es una pista que combina curvas rápidas y largas rectas, por lo que la potencia y la eficiencia aerodinámica serán dos de los puntos clave para conseguir un buen resultado el domingo. Además, otra de las claves será el clima cambiante característico de Inglaterra. No sería la primera vez que veamos a los ingenieros dudando qué goma utilizar mientras miran al cielo este gran premio.

A todos se nos viene a la memoria lo sucedido aquí hace tan solo tres años, cuando en la primera vuelta del Gran Premio, Lewis Hamilton se llevó por delante a Max Verstappen en la curva de Copse, dejando el monoplaza del holandés destrozado mientras que el inglés le recortaba 25 puntos en uno de los mundiales más igualados de la historia de la F1.

Así es el circuito:

Con una longitud de 5.891 km, es uno de los más largos del año, siendo el quinto con más distancia de los 24 trazados que hay en la temporada. Construido sobre un antiguo aeródromo de la RAF de la Segunda Guerra Mundial, cuenta con 18 curvas, divididas en 8 a izquierdas y 10 a derechas.

Carlos Sainz hace historia en Silverstone | Ferrari

Copse es uno de los giros más conocidos de la pista, una curva que se toma a velocidades que llegan a los 290 km/h en la que los pilotos tienen el acelerador pisado a fondo. Un fallo te puede dejar en la cuneta con el monoplaza hecho añicos, como el Red Bull de Max.

Otro de los puntos álgidos es la secuencia de las curvas Maggots, Becketts y Chapel, tres giros uno tras otro en los que se entra a 300 km/h y se sale a 250 km/h. La precisión de los pilotos y la estabilidad aerodinámica son factores cruciales para conseguir recortar décimas al reloj. Desde el año pasado, el trazado cuenta con dos zonas de DRS, la primera en la recta Wellington, y la segunda justo después del giro de Chapel.

Favoritos:

Victoria número 60 para Max Verstappen | Red Bull Content Pool

El primero de ellos es Max Verstappen. El holandés ya no tiene el coche más rápido de la pista, pero sigue ganando. Ha callado bocas en las últimas semanas a todos aquellos que decían que sin ese coche no ganaría. No es un experto en este circuito, ya que tan solo se ha llevado la victoria aquí una vez, el año pasado, pero seguro que intentará dar un golpe en la mesa con una victoria y alejarse en la clasificación camino a su cuarto trofeo de campeón mundial.

Lando Norris da la campanada y se lleva la pole en Barcelona | McLaren Racing

Otro de los favoritos para ganar es Lando Norris, además de correr en su país natal, lo cual es un aliciente, también es el país de su escudería. El coche, que recuerda a un subrayador naranja, ha ido creciendo a pasos agigantados en los últimos grandes premios, lo que no solo le ha ayudado a acercarse a Red Bull, sino también a superarlos en Miami y en la clasificación de Barcelona.

De menos a más el fin de semana de Carlos Sainz | Ferrari

Carlos Sainz, el piloto español, sigue sin escudería para la temporada 2025. Qué mejor sitio para reivindicar su figura de piloto estrella que en el circuito donde consiguió su primera victoria como piloto de F1. Aunque, viendo la potencia que tienen los McLaren y la bestia de Max, es difícil conseguir subirse a lo más alto del podio, pero al madrileño nunca lo puedes dar por muerto.

Horarios:

Después de la sprint de la última semana, volvemos al formato convencional, el de toda la vida. Los pilotos tendrán la primera toma de contacto el viernes 5 de julio a las 13:30 hora peninsular. Ya a media tarde saltarán para desarrollar la sesión de libres 2, concretamente a las 17:00 h.

El sábado será el turno de los libres tres a las 12:30, para dejar paso a las 16:00 a lo que realmente importa, la clasificación donde se decidirán los puestos del domingo. La carrera del fin de semana tendrá lugar a las 16:00 h, ya que en Inglaterra van con una hora menos y por ello no siguen el mismo horario que el resto de carreras en Europa.

McLaren en el GP de Silverstone de 2023 | McLaren F1

Los pilotos darán 52 vueltas al trazado, un número algo inferior a lo que nos tiene acostumbrados, pero la distancia es igual a la de siempre con 306 kilómetros, ya que Silverstone es uno de los circuitos más largos del calendario. Todas y cada una de las sesiones del fin de semana se podrán seguir en DAZN F1 o en la plataforma de Movistar Plus+ a través del propio canal DAZN F1 (dial 69).