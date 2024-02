Terremoto en la Fórmula 1. Lewis Hamilton confirma su fichaje por Ferrari

Los rumores comenzaron hace apenas unas horas y la situación fue acelerando durante este jueves. Lewis Hamilton confirmaba en el mismo día su decisión de abandonar Mercedes-AMG F1 cuando termine la temporada 2024, así como su fichaje por la Scuderia Ferrari a partir de la próxima campaña, en lo que será un contrato multi-anual para el británico de 39 años, cumpliendo su sueño de pilotar para los de Maranello en lo que puede ser su última escudería en el Mundial de Fórmula 1.

Se trata por tanto en el gran fichaje de la década. El heptacampeón cambiará de colores después de 12 temporadas compitiendo para la firma de la estrella, la cual decidió por contratarle después de su deslumbrante arranque en Fórmula 1 con McLaren, escudería para la que conseguiría el título Mundial en 2008, justo un año más tarde de la que fue su campaña como rookie tras ganar la GP2.

Seis títulos, 82 victorias y 78 pole position conseguidas al volante de los monoplazas de los de Brackley después, Hamilton anuncia que encara su última temporada con Mercedes-AMG F1 antes de cambiar de aire: "He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Mercedes ha sido parte de mi vida desde que tenía 13 años. Es un lugar donde he crecido, por lo que tomar la decisión de irme fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar”. Hamilton ha explicado su decisión a través del comunicado: “es el momento adecuado para mí de dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío. Estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, especialmente de Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar en lo más alto juntos”.

Lewis Hamilton pilotará en 2025 para Ferrari | Mercedes-AMG F1

Los rumores del año pasado procedentes de la prensa italiana ya habían situado a Lewis Hamilton en conversaciones con la Scuderia Ferrari, sin embargo, la renovación de su acuerdo por dos temporadas con Mercedes-AMG F1 parecía terminar por completo con dicha opción. El acuerdo, que aparentemente tenía una fórmula de 1+1, con la oportunidad de salir de la estructura británico-germana a través de una cláusula, ha permitido a Lewis fichar por los italianos, mientras que en Mercedes deberán buscar un nuevo compañero de George Russell, o quizás lo más difícil: un sustituto de Lewis Hamilton.

El propio Toto Wolff asumía la marcha del que ha sido su gran estrella durante la última década: “En términos de pareja de pilotos y equipo, nuestra relación con Lewis se ha convertido en la más exitosa que el deporte haya visto, y eso es algo que podemos recordar con orgullo. Lewis siempre será una parte importante de la historia del automovilismo de Mercedes. Sin embargo, sabíamos que nuestra asociación llegaría a un final natural en algún momento, y ese día ya ha llegado. Aceptamos la decisión de Lewis de buscar un nuevo desafío y es emocionante contemplar nuestras oportunidades para el futuro. Pero por ahora, todavía nos queda una temporada y estamos concentrados en competir para lograr un 2024 sólido”.

Con Charles Leclerc ya renovado por Ferrari, la firma del cavallino rampante ya sabe cuál será su dúo de pilotos para los próximos años, mientras que Carlos Sainz no ha esperado demasiado para reaccionar a la noticia a través de su propio comunicado: “Tras la noticia de hoy, la Scuderia Ferrari y yo nos separaremos a finales de 2024. Todavía tenemos una larga temporada por delante y, como siempre, daré lo mejor de mí por el equipo y por los tifosi de todo el mundo. Las noticias sobre mi futuro se anunciarán a su debido tiempo”. El madrileño deberá buscar ahora con más ahínco un nuevo equipo, sabedor de que Red Bull, Mercedes o la futura oportunidad de Sauber/Audi pueden ser opciones de futuro interesantes.