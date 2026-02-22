La FIA declara como legal el motor Mercedes al confirmar que no habrá cambios de última hora en el reglamento

"Como grupo -los equipos, los fabricantes de motores, la FIA y la Dirección de la Fórmula 1-, nos comprometimos a trabajar en todos los aspectos técnicos antes de la carrera inaugural de la temporada 2026 en Melbourne el próximo mes", arrancó el comunicado de la FIA emitido.

El organismo informó de "un debate constructivo entre todos los equipos" en el que se abordaron temas como "las características generales del coche, la energía y la unidad de potencia, la aerodinámica, los adelantamientos y las carreras, los neumáticos y el agarre".

Los pilotos realizaron "comentarios positivos" sobre la reducción de peso y dimensiones de los nuevos monoplazas y, "en general, coincidieron en que el nuevo coche presentaba una mejor calidad de conducción y una aceleración inicial más potente".

Logo F1 y FIA | EP

Y en el comunicado, confirmaron que no habrá modificaciones en la normativa en materia de motorización, después de que varios equipos pidieran que la medición de la compresión se hiciera en caliente y no en frío, al entender que este podría ser el truco de Mercedes y su unidad de potencia.

Sin embargo, "se acordó que no se requieren cambios regulatorios importantes de inmediato". "La evidencia y la retroalimentación iniciales aún son inmaduras y que un cambio prematuro conlleva el riesgo de una mayor inestabilidad antes de la primera carrera. Se realizarán nuevas revisiones una vez que se disponga de más datos", expresó el comunicado.

Mercedes W17 rodando en Silverstone | Mercedes

Además, durante la reunión de la comisión, se mantuvieron "conversaciones constructivas" y se presentaron propuestas centradas en el procedimiento de salida de carrera. "Como resultado, durante los actuales test de Baréin se realizarán evaluaciones adicionales de las actualizaciones de los sistemas de carrera y la gestión a bordo", informaron.

Finalmente, abordaron también la posibilidad de aumentar los carreras al Sprint hasta 12 eventos, "en función de la demanda" de este tipo de pruebas "por parte de los aficionados y los promotores".