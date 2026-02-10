Cadillac exhibe su nuevo coche de Fórmula 1 en Nueva York con ilusión por 'Checo' Pérez

"Creo que 'Checo' estará peleando en la zona media. Se puede meter en algún podio y hacer buenos resultados dependiendo de las condiciones meteorológicas de las carreras y de si el equipo le da buenas armas", expresó Israel, un compatriota de Pérez que se acercó a Times Square para ver el nuevo modelo.

La escudería debutante contará con 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, ambos de 36 años. Bottas fue subcampeón en 2019 y 2020 con Mercedes y Pérez consiguió otro segundo puesto en 2023 con Red Bull.

"Tenemos ilusión en volverlo a ver después de cómo terminó con Red Bull, donde ayudó mucho al equipo y no se lo reconocieron. Sabemos que el motor de Ferrari está bien, así que esperemos que hayan hecho un buen diseño en todo el desarrollo del carro", añade Israel.

Otros paseantes y turistas, pese a las heladas temperaturas que atraviesa la Gran Manzana, tampoco se quisieron perder la oportunidad de ver de cerca el monoplaza.

Cadillac F1 en Nueva York | EFE

"Siento que es un equipo con mucho presupuesto, por lo que puede que tenga poder en la Fórmula 1 y, con los pilotos experimentados que tienen, tendrá bastante rendimiento", pronosticó Gonzalo, un joven argentino que miraba con detalle el Cadillac F1 junto a su familia.

Pese a que su favorito es Franco Colapinto, Gonzalo cree que 'Checo' Pérez tiene "muchísimo más nivel" que el piloto argentino de Alpine, que disputará su tercer Mundial de Fórmula 1.

"Me parece alucinante que pongan un coche de este calibre aquí en medio", opinaba Silvia, turista española que se acercó a propósito a Times Square. Agregó que tiene esperanzas de que Fernando Alonso vuelva a lo más alto del podio en alguna carrera este 2026: "¡Lo vamos a intentar!", exclamó.

El nuevo equipo de América

Cadillac F1 colocó el coche el viernes pasado en el centro de la plaza de Times Square en una gran instalación de cristal completamente tapada y esperó hasta el domingo a las 22:30 hora local, tras el final de la Super Bowl, para destapar el diseño del nuevo monoplaza.

Unos minutos antes, la escudería se dio a ver al mundo y, en particular, a Estados Unidos, con un anuncio de televisión en el último cuarto de la Super Bowl.

"Elegir revelar nuestro primer coche en el corazón de Times Square en Nueva York es una forma de presentar nuestra identidad de rendimiento y entretenimiento conectando con los aficionados mucho más allá del paddock", aseguró en un comunicado el consejero delegado de Cadillac F1, Dan Towriss.

Cadillac F1, equipo de automovilismo de Cadillac que se autoproclama como "el nuevo equipo de América", contará con sedes estadounidenses en Indianápolis (Indiana) y Charlotte (Carolina del Norte), además de otra base en Silverstone (Reino Unido).

Detrás está General Motors, el conglomerado que posee Cadillac como división de lujo. Cadillac F1 se incorpora este año como la undécima escudería de la Fórmula 1, elevando hasta 22 los pilotos que competirán por alzarse con el título en 2026. Se estrenará en el Gran Premio de Australia, el primero del año, el fin de semana del 6 al 8 de marzo.