El Circuit de Barcelona Catalunya tendrá Fórmula 1 hasta 2032 en años alternos

A partir de esta temporada, la prueba pasará a denominarse oficialmente Gran Premio de Barcelona Catalunya. El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá entre el 12 y el 14 de junio de 2026 la 36ª edición del campeonato del mundo, la primera bajo la nueva denominación, y a partir de entonces acogerá la cita con la F1 en años pares hasta 2032.

La renovación llega tras las importantes inversiones realizadas en los últimos años en el trazado, entre ellas la construcción del espacio de hospitalidad Circuit Rooftop, con vistas a las curvas 9, 10 y 11 y a la entrada de la recta principal, así como la instalación de paneles solares en diferentes zonas del circuito.

Además, los organizadores han impulsado iniciativas para mejorar la experiencia de los aficionados y reforzar el impacto del evento en la ciudad, como el festival de fans celebrado en la Plaça de Catalunya en los dos últimos años, que regresará en 2026.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la continuidad del evento. "Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con enorme pasión, por lo que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona Catalunya durante muchos años", señaló.

"Han invertido de manera importante en el circuito y han organizado fantásticos festivales de aficionados en los últimos años, por lo que esperamos ver cómo continúan desarrollando la experiencia, tanto para los asistentes a la carrera como para la ciudad en su conjunto", añadió.

Circuit de Barcelona | EP

Asimismo, agradeció el apoyo institucional recibido. "Me gustaría dar las gracias a Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya; a Pol Gibert, consejero delegado de Circuits de Catalunya SL y secretario general de Empresa y Trabajo; y a Oriol Sagrera, exconsejero delegado de Circuits de Catalunya SL, quien fue clave para asegurar la renovación. ¡Estoy deseando ver a nuestros magníficos aficionados en Barcelona en junio!", valoró.

Precisamente, el consejero de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, destacó la importancia estratégica del acuerdo: "Damos la bienvenida a la renovación del Gran Premio de Fórmula 1 en Catalunya, al menos hasta 2032. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fórmula 1 por la confianza depositada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y en el territorio durante todos estos años".

"Esta renovación es el resultado de una relación sólida y de una estrecha colaboración y representa un paso muy importante para consolidar aún más a Catalunya como una cita clave en el calendario internacional. La Fórmula 1 genera un impacto económico superior a los 300 millones de euros por edición, pero, sobre todo, es un evento estratégico que ayuda a proyectar Catalunya en todo el mundo como un país capaz de acoger competiciones deportivas de primer nivel", concluyó.

Construido en 1991 como parte del programa de desarrollo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el circuito de Montmeló ha sido escenario de numerosos momentos memorables de la competición, como la primera victoria en un Gran Premio del piloto neerlandés Max Verstappen en 2016.

Max Verstappen dinamita la pole en el Circuit de Barcelona-Catalunya | Red Bull Content Pool

En atención a los medios de comunicación, el consejero delegado de Circuits de Catalunya SL y secretario general de Empresa y Trabajo del Govern, Pol Gibert, valoró muy positivamente el acuerdo alcanzado para renovar la Fórmula 1 en Barcelona-Catalunya.

"Con este acuerdo que hoy por fin hemos podido publicar y anunciar culminamos una renovación muy esperada por los aficionados, que la han recibido de manera muy positiva. Estamos contentos con la reacción que hemos tenido en las últimas horas, porque en gran parte lo hacemos también por ellos", afirmó.

Gibert subrayó asimismo el impacto del Gran Premio para el territorio. "Es una prueba con una gran proyección internacional y con un retorno económico muy importante. Recordemos que hablamos de más de 300 millones de euros por edición y de más de 200 personas trabajando a tiempo completo en este Gran Premio. Por tanto, el retorno es relevante y nos sitúa, como Barcelona y como Catalunya, como un país capaz de organizar grandes acontecimientos, como es el caso del Gran Premio de Fórmula 1", señaló.

Sobre el hecho de que la carrera pase a disputarse en años alternos, defendió que se trata de una adaptación al contexto actual del campeonato. "Es una adaptación al mundo en el que vivimos hoy en la Fórmula 1, un mundo muy global, con mucha competencia, en el que todo el mundo quiere formar parte de este gran espectáculo que tenemos en Catalunya desde hace 35 años. Es una adaptación inteligente a este nuevo mercado que nos permite seguir participando muchos años más en el Gran Premio de Fórmula 1", concluyó.