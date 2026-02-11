Fernando Alonso en la presentación del nuevo AMR26: "Hemos aprendido mucho y eso siempre te hace más fuerte"

Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula 1, dijo durante el acto de presentación del nuevo Aston Martin, el AMR26, que está "impaciente por darlo todo y ayudar a que" el equipo "sea más fuerte y competitivo".

"Este es un nuevo capítulo muy emocionante para Aston Martin, ya que nos adaptamos a las nuevas reglas, las nuevas unidades de potencia y las nuevas ideas", dijo Alonso. "Con Lance Stroll, y Adrian Newey contamos con dos de las personas más decididas y competitivas que he conocido nunca al frente del equipo", agregó.

Alonso cree que "los últimos años no han sido fáciles" para su equipo, pero precisó que han "aprendido mucho y esa experiencia siempre te hace más fuerte". Y subrayó que "todos los miembros de este equipo comparten el mismo afán por ser competitivos y he visto el gran esfuerzo que se está realizando entre bastidores para proporcionar un coche que pueda desarrollarse a lo largo de la temporada".

Adrian Newey en la sesión de clasificación del último GP de Mónaco | Getty Images

"Estoy deseando salir a la pista y desarrollar el coche mientras nos dirigimos a Baréin esta semana (para los test de pretemporada). Estoy impaciente por darlo todo y ayudar a que Aston Martin sea más fuerte y competitivo", dijo.

Su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, dijo que el AMR26 es el primer coche que sale del campus del equipo terminado y el primero como equipo de fábrica con Honda, por lo que es un gran momento para el equipo".

"Nuestra prueba inicial fue bien, lo cual es importante con un coche nuevo, y nos dio una primera impresión sólida. La normativa de 2026 supone un gran cambio y un verdadero reto para todos los equipos, así que ahora se trata de conocer mejor el coche con el objetivo de seguir mejorando el rendimiento a lo largo de la temporada", dijo.

Stroll considera que "es fantástico trabajar con Adrian Newey y con tanta gente con talento en Aston Martin Aramco, que están trabajando muy duro para que eso sea posible". "Lo siguiente son las pruebas en Baréin, donde recopilaremos toda la información posible antes de la primera carrera en Melbourne. Debería ser un año emocionante para los aficionados", agregó el canadiense.

Stroll hace a Aston Martin soñar con el cambio | Aston Martin F1

Presentación del AMR26

El evento incluyó un discurso del presidente ejecutivo, Lawrence Stroll, una sesión de preguntas y respuestas con los socios del equipo, un vídeo promocional y una actuación musical de The World of Hans Zimmer, interpretada en directo por el violonchelista suizo Jodok Vuille, informa la propia escudería.

El AMR26 es el primer coche de Aston Martin diseñado según la filosofía de Adrian Newey y el primero supervisado por el director técnico Enrico Cardile, lo que marca una nueva era bajo la normativa de Fórmula 1 de 2026, que tiene una revisión muy significativa del reglamento con nuevas unidades de potencia, normas aerodinámicas y combustibles sostenibles.

Adrian Newey afirmó que 2026 "es un momento excepcional en la Fórmula 1 porque, por primera vez, las normas relativas al chasis y al motor han cambiado al mismo tiempo. Con unas normas totalmente nuevas, la mejor filosofía nunca es evidente de inmediato, y tu comprensión evoluciona a medida que se desarrolla el coche".

"Con el AMR26 hemos adoptado un enfoque holístico: no se trata de un componente destacado, sino de cómo funciona el conjunto en su totalidad. Nos hemos centrado en unos fundamentos sólidos, en el potencial de desarrollo y en un coche del que Lance y Fernando puedan sacar el máximo rendimiento de forma constante", agrega el creador del nuevo coche de Aston Martin.