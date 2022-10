Fernando Alonso y George Russell mandan en los libres del GP de Japón

Mucha lluvia sobre el circuito de Suzuka, agua toda la jornada y dos sesiones movidas con bastante actividad y con buenas sensaciones para los pilotos españoles. Fernando Alonso fue el hombre más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, por delante de Carlos Sainz, en un doblete inédito de los pilotos españoles. La tarde, sin ser negativa para ellos, les vio en séptima y sexta posición respectivamente. Por delante, George Russell fue el más rápido con Lewis Hamilton y Max Verstappen tras él. El día estuvo marcado por un fuerte accidente de Mick Schumacher en los libres 1 que le impidió participar en los libres 2 y una imagen curiosa de Nicholas Latifi tomando un camino equivocado en la segunda sesión.

Después de dos años de ausencia del calendario como consecuencia de la pandemia, la Fórmula 1 volvía a rodar esta madrugada en el circuito de Suzuka para los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. Para varios pilotos, incluyendo el héroe local Yuki Tsunoda, era la primera vez en este trazado, lo que junto a la lluvia que marcaba el desarrollo de los libres 1 convertía esa primera hora en un auténtico desafío para debutantes y veteranos. De buenas a primeras, los pilotos partían con neumáticos de lluvia extrema, sin tomar riesgos innecesarios y explorando un circuito con ganas de sorprender a cualquiera que se pasara de listo.

Mucho sufrimiento con el comportamiento del monoplaza para Leclerc | Ferrari

No tardaron en aparecer los neumáticos intermedios, más adecuados para las condiciones de pista en cuanto esta mejoró un poco. Fue el momento en el que empezaron a rebajarse los tiempos, lo que vio a Fernando Alonso situarse en primera posición por delante de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Eventualmente, la lluvia retornaría, impidiendo que los tiempos bajaran durante los últimos veinte minutos. De esta forma, tras los Ferrari se encontraban en la clasificación final de la sesión Esteban Ocon y Kevin Magnussen, redondeando el top 5. Seguían Max Verstappen, Mick Schumacher, Lando Norris, Valtteri Bottas y Sergio Pérez en décima posición.

Sin embargo, aún hubo un susto tras caer la bandera ajedrezada, Schumacher sufrió ‘aquaplanning’ en la curva Dunlop y acabó contra las barreras. Con una pista anegada de agua y poco que cualquier piloto pudiera hacer, el alemán era el más desafortunado de la parrilla, ya que los daños a su monoplaza le impidieron salir a pista en los segundos entrenamientos libres, ya que las reparaciones llevarían demasiado tiempo. El único punto positivo es el hecho de que no se espera lluvia para el día de la carrera, de manera que perder rodaje en lluvia el viernes no debería ser tan crucial. Sin embargo, había quien apuntaba a que un accidente justo cuando su futuro está en el aire no es lo ideal…

La segunda sesión de entrenamientos libres contaba con treinta minutos más del tiempo habitual para un total de hora y media. Inicialmente, la lógica detrás de esta decisión estaba en el hecho de que Pirelli había traído unos neumáticos con especificación 2023 para realizar pruebas. El problema radicaba en el hecho de que estos neumáticos eran de seco y la jornada del viernes ha sido pasada por agua al de principio a fin, con lo que al final dicha prueba fue cancelada… aunque no hubo cambios en los horarios, por motivos logísticos. De esta forma, después de una sesión matinal bastante movida, los pilotos se enfrentaban a noventa minutos de rodaje bajo la lluvia.

Algunos pilotos salieron a pista de forma exploratoria, con cuidado y sin buscar aún los límites del traicionero trazado japonés (sobre todo cuando llueve). El primer gran momento de la sesión lo protagonizó un Nicholas Latifi que se equivocaba de curva en la chicane de entrada a meta, reportando que su coche se comportaba de forma extraña… pero en una época en la que hay cámaras y repeticiones, no había dudas sobre su confusión. Sin embargo, el canadiense no era el único en circular fuera de lo establecido, con pilotos como Tsunoda o Leclerc realizando pequeñas excursiones ya con neumáticos intermedios, pasada la primera media hora y ya sin llover.

George Russell fue el más rápido en la FP2 | Mercedes-AMG F1

De la misma forma que en la matinal, la sesión vespertina también tuvo una última parte con el retorno de la lluvia y por lo tanto sin rebajarse más los tiempos. Esto impidió que los equipos y pilotos sacaran el máximo provecho de la longitud añadida de sesión. En cualquier caso, esto permitió que Mercedes posicionara a sus pilotos en las dos primeras posiciones, con George Russell marcando el mejor tiempo por delante de Lewis Hamilton, dejando a los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez en tercera y cuarta posición. Kevin Magnussen cerró el top 5, confirmando las buenas sensaciones en mojado que ya había mostrado por la mañana.

Los pilotos españoles volvieron a estar en buenas posiciones, con Carlos Sainz y Fernando Alonso sexto y séptimo respectivamente. Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Guanyu Zhou cerraron el top 10. De cara a mañana, el ojo puesto en el cielo para ver cómo estará el tiempo en Suzuka, aunque con expectativas de un sábado muy interesante. Si es en seco, se hará sin rodaje representativo el viernes. Si es en mojado, con el habitual potencial de sorpresas. Sea como fuere, la sesión clasificatoria de la madrugada del sábado será algo que no hay que perderse. Suzuka está de vuelta y lo hace fiel a su estilo de siempre.