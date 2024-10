SAINZ SEGUNDO Y ALONSO, DECIMOTERCERO

Charles Leclerc y Carlos Sainz protagonizan una brillante reacción de Ferrari en Estados Unidos

Ferrari lanza su desafío particular a McLaren y Red Bull con un sensacional doblete con victoria de Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz en el Circuit of the Americas de Austin, Texas. Fernando Alonso protagonizó una carrera anónima y terminó fuera de la zona de puntos.