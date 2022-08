¡Bombazo en la Fórmula 1! Fernando Alonso deja Alpine y ficha por Aston Martin

Más información Vettel dice adiós a la F1

La retirada de Sebastian Vettel abrió una posibilidad y finalmente Fernando Alonso parece haberla aprovechado. El asturiano cambiará de escudería para la temporada 2023, anunciando este mismo lunes tras el Gran Premio de Hungría que ficha por Aston Martin y que en principio compartirá box con Lance Stroll, hijo del propietario de la escudería y CEO de Aston Martin Lagonda, Lawrence Stroll.

De esta forma, uno de los pocos movimientos que quedaban por hacer en la parrilla del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se ha dado, con un cambio de aires que hace unas semanas parecía remoto y del que incluso el propio bicampeón dejó entrever que era más cercana una posible renovación con Alpine que un fichaje por otro equipo, dejando entrever que se trataba de sentarse y en “10 minutos” estaría sellado el acuerdo.

El anuncio ha llegado tras el GP de Hungría | BWT Alpine F1 Team

“Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente, y quiero ser parte de una organización comprometida con aprender, desarrollarse y tener éxito. Todos apreciamos que hay mucho por hacer para llegar arriba y que debemos aplicar todas nuestras energías para trabajar juntos para encontrar el rendimiento. La pasión y el deseo de actuar que he presenciado me convencen de mantener mi disfrute y compromiso con este deporte. Tengo la intención de volver a ganar en este deporte y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas” aseguraba Fernando Alonso en el comunicado oficial realizado por Aston Martin para anunciar su fichaje.

Se trata de esta forma de la sexta escudería en la que competirá Fernando Alonso desde su llegada a Minardi para la temporada 2001, sexta si consideramos a Alpine como un equipo independiente al de Renault, en el que militó en dos ocasiones y en el que consiguió precisamente sus dos títulos intercontinentales. La situación puede haber pillado por sorpresa a gran parte del paddock, sin embargo, el nombre del ovetense había sido relacionado en más de una ocasión precisamente con ese asiento en Aston Martin en caso de que Vettel decidiera no continuar y según la prensa germana, esto fue lo que llevó a que se precipitara el anuncio por parte del tetracampeón antes del parón veraniego.

Alonso reemplaza a Sebastian Vettel | BWT Alpine F1 Team

Con esta marcha de Alpine, queda un hueco libre para uno de los pilotos que estaban llamando a la puerta de la Fórmula 1, el campeón de Fórmula 2 de 2021, Oscar Piastri, el cual ya fue destacado por Otmar Szafnauer, el patrón de Alpine, como uno de los pilotos que iban a estar con casi total seguridad en la parrilla del año que viene, algo que ha quedado ahora completamente facilitado por este movimiento de Fernando Alonso hacia Aston Martin.

Entre algunas de las razones que le han llevado a cambiar Alpine por la escudería con sede en Silverstone, Alonso destaca los fichajes realizados últimamente para fortalecer el área deportiva y técnica del equipo dirigido por Mike Krack, así como los fichajes provenientes de otras estructuras: “Aston Martin está aplicando claramente la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad. Conozco a Lawrence y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigrí ganador, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone. Nadie en la Fórmula 1 hoy en día está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí”.

El contrato es plurianual, por lo que parece apuntar a que será al menos en un formato de dos años con tal vez la opción de renovar un tercero en caso de alcanzar los objetivos establecidos por ambas partes. Aston Martin por su parte, gana a todo un estandarte y un reclamo publicitario para promocionar la marca, además de un piloto que sigue manteniendo su ambición plena de pelear por podios y victorias.