Charles Leclerc termina como el más rápido un día que empezó en el muro

La jornada del viernes en el Circuito Urbano de Bakú siempre se ha dedicado por parte de los competidores a familiarizarse con las novedades en el trazado protagonista del Gran Premio de Azerbaiyán y sobre todo para encontrar los límites. Estos a menudo se vuelven confusos y llevan a los pilotos a cometer errores que terminan o en las escapatorias de asfalto o directamente contra las protecciones.

Algo así ya se pudo ver en la FP1 disputada esta mañana. Hasta tres banderas rojas han ido deslizando a lo largo de la hora que ha durado la práctica, dos de ellas por accidentes y la primera para permitir a un comisario que pudiera salir al asfalto a recoger una pieza aparentemente metálica que se había desprendido de uno de los monoplazas y podía provocar cortes en los neumáticos. Con un circuito en el que el historial del pasado ha dejado reventones, dirección de carrera no ha querido correr ningún riesgo a pesar de las reducidas dimensiones de los restos.

Max Verstappen fue el más rápido en la FP1 | Red Bull Content Pool

Sin embargo, a partir de ese punto, la primera sesión tendría otras dos detenciones, la primera de ellas por accidente de Charles Leclerc en la curva 15, cuando el monegasco bloqueó la rueda delantera derecha y tuvo un choque prácticamente frontal con una de las secciones más complejas de la pista, justo cuando ya comienza la bajada hacia las curvas que desembocan en la larga recta de meta.

El monegasco estuvo muy descontento con su coche durante gran parte del día y ya en la segunda sesión de libres incluso amenazó con negarse a conducir un monoplaza que según él le costaba entrar en las curvas a izquierdas debido a una dirección demasiado pesada. Leclerc, que es uno de los grandes especialistas de este urbano terminó consiguiendo el mejor crono del día gracias a un espectacular 1:43.484 con neumático blando que le permitió superar en seis milésimas al otro rey de esta pista, Checo Pérez, ganador en dos ocasiones en Azerbaiyán.

Franco Colapinto protagonizó la tercera bandera roja | F1

La última bandera roja de la jornada fue la provocada por Franco Colapinto, el cual se fue en la curva 4 durante la FP1 y tras perder de atrás el Williams, terminó rebotando con la zaga contra las protecciones y estrellando con dureza toda la parte del triangulo de suspensiones de la rueda delantera izquierda ya contra el muro de hormigón. El argentino pudo salir sin problema a la FP2 y a punto estuvo también de terminar con accidente en la misma curva de subida al castillo en la que Leclerc tuvo el percance en 2019. Aun así, consiguió estar en tiempos cercanos a los de su compañero en la escudería de Grove, Alex Albon, terminando el día a 12 milésimas en la segunda sesión y terminando incluso por delante en la FP1 del británico-tailandés.

En cuanto al resto, Max Verstappen consiguió el mejor tiempo de la primera práctica por delante de Lewis Hamilton y Checo Pérez, pero no pudo repetir en la FP2 y se quedó fuera de las tres primeras posiciones de la tabla de tiempos, siendo finalmente sexto, algo que sí logrando hacer el heptacampeón del Mundo y su compañero de equipo en Red Bull Racing. Carlos Sainz fue otro de los nombres destacados y, a pesar de alguna que otra salda por las escapatorias y roces con el muro, terminó la FP1 en quinta posición y fue cuarto en la FP2 después de estar bastantes minutos al frente de los registros.

Los McLaren fueron los grandes tapados del día | McLaren

Fernando Alonso tuvo también un rendimiento distinto en ambas sesiones, terminando séptimo en la FP1 y siendo 12º en la FP2, aunque con Aston Martin mostrando grandes fortalezas en el último sector en el que además se ha convertido en una de las grandes referencias en cuanto a velocidad punta. Al otro lado del box, Lance Stroll estaba ligeramente algo más disconforme con el AMR24 al inicio del día, llegando a decir incluso que “eso no es un coche”, pero al igual que Leclerc, con el paso de las vueltas fue poco a poco puliendo la configuración y terminó por encontrar el equilibrio.

Por el momento parece que Red Bull no está tan expuesta como en fines de semana previos y que aquí Checo incluso puede ayudar al equipo para tratar de no perder el liderato en la clasificación de constructores. Ferrari parece preparada para luchar por una vuelta y en Mercedes puede que dependan de que Hamilton tenga una clasificación limpia para poder soñar por algo más. Aston Martin parece volver a aspirar a ser quinto equipo, mientras que McLaren no ha podido ni querido enseñar todo su potencial.

Hay que recordar que este año el Gran Premio de Azerbaiyán se está disputando en una época del año distinta a las de temporadas anteriores, por lo que los pilotos están encontrando distintas circunstancias en cuanto a temperatura del asfalto y las muchas sombras que se dan especialmente a primera hora de la tarde debido al ángulo de incidencia de los rayos solares y a que el trazado discurre entre edificios altos.

Clasificación FP1 - GP de Azerbaiyán

Clasificación FP1 - GP de Azerbaiyán | F1

Clasificación FP2 - GP de Azerbaiyán