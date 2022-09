Carlos Sainz vuela entre muros en Singapur para ser el más rápido

Fin de semana muy movidito en el regreso a la acción de la Fórmula 1 tras ese largo parón después del Gran Premio de Italia. El campeonato abandona a Europa y vuelve a visitar después de dos años sin hacerlo el trazado urbano de Marina Bay, en Singapur. Allí es precisamente donde ha estallado la polémica acerca de la posibilidad de que dos escuderías hayan superado el límite presupuestario de 145 millones de dólares que se impuso ya en la temporada 2021 y que en principio debería afectar especialmente a Red Bull Racing, pero también en menor medida a Aston Martin.

Hasta que la FIA clarifique los resultados de su primer balance con esta normativa de techo presupuestario para las escuderías, los monoplazas han echado a rodar sobre una pista que es una autentica tortura para los pilotos, con cambios de dirección prácticamente sucesivos a lo largo de la vuelta, el reflejo de las fuentes de luz y las condiciones completamente agónicas en materia de calor y humedad que se viven en el mismo, algo que en el pasado ha llevado a que más de un piloto desfalleciera y tuviera que abandonar la carrera.

Los entrenamientos libres del viernes también supondrían un trabajo extra para los mecánicos, especialmente para los de Ferrari, ya que, si bien Carlos Sainz se quejaba del balance en su monoplaza, con el F1-75 de Charles Leclerc ha habido mucho trabajo en ambas sesiones, con un fallo en los frenos en la FP1 y después con unos cambios en el suelo que también le han llevado a pasar mucho tiempo útil parado en el box y viendo a sus rivales desde las pantallas.

Así que fue más que evidente el cabreo del monegasco cuando, recién terminada la FP2 se quejaba amargamente de que necesitaba más vueltas para coger el feeling con la pista y que además las tiene que hacer sin tráfico por delante, ya que así era imposible encontrar los límites antes de la clasificación de mañana. No serían los únicos a los que les tocó hacer reparaciones y ajustes sobre la marcha, ya que, tanto Red Bull como Mercedes-AMG F1 también tuvieron que restañar sus monoplazas, especialmente tras el toque con las protecciones de George Russell en la primera práctica, y de Checo Pérez en la segunda.

Arranque competitivo para el W13 | Mercedes-Benz

Lewis Hamilton sería el autor del mejor tiempo de la sesión diurna, montando el compuesto blando una vez que el semáforo se ponía en verde tras la bandera roja provocada por el accidente de Lance Stroll, y situando la referencia en cuanto a tiempo en 1:43.033, justo cuando apenas restaban cinco minutos para llegar al final. Tras él, Max Verstappen finalizaba a menos de una décima, mientras que Leclerc, en los pocos giros aprovechables que disfrutó en la FP1 consiguió al menos ser tercero con una vuelta cuatro décimas peor que la del octacampeón

Para los españoles hubo algo de sufrimiento en ese punto, ya que Sainz debió lidiar con un Ferrari muy rebelde que trató de hacerle descabalgar cuando afrontaba la doble curva de izquierdas de la entrada a meta, situación que lograría salvar de forma destacada el madrileño. Para Fernando Alonso también le tocó ver en parte los ‘toro desde la barrera’, en este caso porque lo que parecía una fuga en la caja de cambios de su Alpine le llevó a pararse muy pronto dentro del box. A pesar de ello lograría acceder a la décima plaza, detrás de Lance Stroll y de Pierre Gasly.

Cabreo de Charles Leclerc con el equipo | Ferrari

Parecía claramente haber en esos momentos dos grupos, uno primero conformado por Mercedes, Red Bull y Ferrari, seguidos en este caso por Alpine y Alfa Romeo, con la breve irrupción de Alga Romeo, muy destacada en cuanto a tiempos con Valtteri Bottas. Precisamente en esta FP2, los coches motorizados por Ferrari se defenderían a la perfección, con Carlos Sainz haciendo un 1.42.587 que no podría ser mejorado en su turbo con el compuesto blando ni por Max Verstappen ni por Charles Leclerc. Es cierto que el neerlandés no se acercó demasiado a los muros y que el monegasco no tuvo ninguna vuelta limpia en la que poder medir su velocidad, pero en buena parte Singapur es una suerte de ruleta en la que no siempre encuentras las condiciones óptimas para hacer un tiempo para todas esas personas. Fernando Alonso mejoraría sensaciones, siendo octavo e igualando los 23 giros completados en FP2 de Sainz.

La imagen del día la dejaría el box de AlphaTauri, ya que cuando se encontraban introduciendo a Pierre Gasly en el box ya sobre los carritos de transporte, un elemento del vehículo ha creado un importante incendio en la zona superior del capó motor y obligaba a la rápida actuación de uno de los mecánicos de Aston Martin, el cual corría de forma veloz a apagar con un extintor el conato de incendio. Recordemos que este circuito es el mismo en el que Felipe Massa enterró prácticamente por completo sus opciones de ser campeón en 2008 al salir de su repostaje con la manguera arrancada de Ferrari arrastrando tras su monoplaza. Con una estadística del 100% de carreras con aparición de Coche de Seguridad, desde luego siempre es un Gran Premio con lo que los franceses denominan como ‘coup de théâtre’.