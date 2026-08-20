Bombazo en la F1: Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ha renovado su contrato con el equipo Oracle Red Bull Racing por las próximas cuatro temporadas, hasta 2030, cuando cumpla 15 campañas en la escudería.

"Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen seguirá en el equipo hasta el final de la temporada de Fórmula 1 de 2030, prolongando así una de las colaboraciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1", anunció la escudería en un comunicado.

'Mad Max', tetracampeón del mundo de F1, se incorporó al Programa Junior de Red Bull en 2014 y debutó con el equipo en la quinta carrera del Mundial de 2016 con una victoria en su primer Gran Premio. "Es una pieza clave de la historia, la identidad y el éxito de Red Bull", destacó el equipo.

Verstappen y Red Bull han conseguido cuatro campeonatos del mundo de pilotos, dos campeonatos del mundo de constructores y 71 victorias en Grandes Premios. Ahora, con el nuevo contrato para las siguientes cuatro campañas, el neerlandés, de 28 años, alcanzará las 15 temporadas a los mandos de un Red Bull.

Laurent Mekies, director ejecutivo y jefe de equipo, se enorgulleció de seguir contando con "el mejor piloto de la parrilla". "Es una noticia fantástica para todos en Red Bull, así como para la F1 y el automovilismo en su conjunto", celebró.

Esta renovación responde a una relación basada en la "confianza forjada a lo largo de muchos años" y la que el piloto tiene en el equipo, su "cultura" y su "visión de futuro". "Esta relación no ha hecho más que fortalecerse, convirtiéndose en una de las mayores historias de éxito de la F1", añadió.

Mientras que Verstappen, en la antesala del GP de Países Bajos, se mostró "muy contento" con la renovación. "Contamos con el mejor equipo humano y estoy deseando seguir trabajando junto a todos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo definitivo por el que todos hemos estado trabajando y que seguiremos persiguiendo. Quiero dar las gracias a Red Bull, a Laurent y a todo el mundo en Red Bull por la confianza que han depositado en mí", dijo.

"Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa. Continuar este viaje con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer", defendió.