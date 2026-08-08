EL GP de España en Madring generará 467 millones de euros y 8.850 puestos de trabajo

Del 11 al 13 de septiembre tendrá lugar el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Madring, en lo que será el primer GP en la historia del circuito. En este contexto, PwC ha elaborado un estudio que estima que el evento tendrá un impacto económico de 467 millones de euros para Madrid y permitirá la creación de 8.850 puestos de trabajo. Además, calcula una recaudación cercana a 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.

El informe también destaca el efecto que tendrá la llegada de aficionados. Con más de 120.000 entradas ya vendidas, se prevé que más de 80.000 espectadores procedan de fuera de Madrid, de los cuales unos 45.000 llegarán desde el extranjero, impulsando la actividad económica de la capital.

Según las estimaciones de PwC, el gasto de los asistentes dejará 59 millones de euros en hostelería, 22 millones en transporte, 18 millones en comercio, 72 millones en la industria manufacturera, 50 millones en construcción, 33 millones en actividades profesionales y 19 millones en información y comunicaciones.

"Por cada euro dedicado a la celebración del Gran Premio de España de F1, se generan unos 3,9 euros para la economía madrileña, lo que sin duda viene a dar sentido al esfuerzo organizativo que hemos dedicado a este proyecto", afirmó José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid. Además, subrayó que el valor del estudio reside en que se basa en información verificada y no en hipótesis.

Por su parte, Jordi Esteve, socio responsable de Economics de PwC, señaló que "las estimaciones preliminares apuntan a que el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid tendrá una capacidad muy significativa de generación de impacto socioeconómico, no solo por su actividad directa, sino también por su