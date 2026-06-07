GP de Barcelona de F1 2026: horario, dónde ver en TV y favoritos

Tras la cita en Mónaco, la Fórmula 1 por fin llega a España y lo hace en el circuito de Montmeló, uno de los más físicos del calendario.

Con su primera edición en el año 1991, el Circuito de Barcelona-Cataluña celebrará su 36ª edición este año, ampliando así su leyenda en el Mundial de F1.

Así es el circuito:

El trazado consta de 4,657 km de longitud, a las que los pilotos darán 66 vueltas. Tiene pocas curvas, tan solo 14, pero su dificultad está en que combina curvas de alta, media y baja velocidad, por lo que requiere una técnica muy avanzada. Además, su recta principal es la zona DRS donde más tiempo se gana de todo el Mundial.

La clasificación resultará clave para el devenir de la carrera, dado que es un circuito difícil para adelantar. Un circuito muy físico en que los pilotos apenas tienen tiempo para descansar, en que los coches ágiles para los cambios de dirección y rápidos en las entradas a curva tendrán mucho que ganar.

Este gran premio nos dejará, como siempre, una de las postales más especiales de la Fórmula 1: la imagen frontal del poste de la tabla de tiempos con la grada principal del circuito de fondo.

Entre los pilotos con más victorias en este circuito se encuentran Michael Schumacher y Lewis Hamilton, quien buscará seguir agrandando su leyenda en Barcelona tras haber realizado buenas actuaciones últimamente.

Favoritos:

Al inicio de la temporada hubiese sido muy aventurado decir que Kimi Antonelli sería el gran favorito para vencer en Barcelona, pero así es. El italiano está realizando un Mundial increíble hasta la fecha, consolidado en el primer puesto y con un buen colchón de puntos que parece que seguirá aumentando. Veremos como se defiende en Barcelona, mas no cabe duda que es el principal favorito para llevarse la victoria.

Kimi Antonelli tras su victoria en el GP de Canadá | EFE

Por su parte, su compañero de escudería, George Russell, debe espabilar cuanto antes si no quiere quedarse atrás frente al joven italiano. El británico es sin duda unos de los candidatos a llevarse la victoria: su experiencia y el buen rendimiento de su Mercedes hacen de Russell una gran amenaza para sus rivales, aunque todavía debe dar con la tecla.

George Russell, tras ganar en el GP de Singapur | Reuters

Además de ellos, no podemos hablar del Barcelona y olvidar al siete veces campeón: Lewis Hamilton. El inglés es, junto a Michael Schumacher, el piloto con más victorias en la historia del circuito. Partiendo de esto y teniendo en cuenta que Ferrari está despertando, Hamilton es uno de los pilotos a tener en cuenta en Montmeló.

Lewis Hamilton en el GP de Canadá | EFE

Horarios y dónde ver:

Los pilotos comenzarán a coger sensaciones el viernes 12 de junio a las 12:30h, cuando serán los entrenamientos libres 1. El mismo día, aunque esta vez a las 17:00h, tendrán lugar los libres 2. Seguidamente, el sábado 13 de junio a las 12:30 serán los terceros y últimos libres, que darán paso a la clasificación a las 16:00h.

El domingo 14 de junio a las 13:00h se producirá el clásico desfile de pilotos del GP de Barcelona, que servirá como entrante para el plato fuerte. La carrera comenzará a las 15:00h y nos dejará un ganador que saldrá muy reforzado de Barcelona. Todo ello podrá disfrutarse a través de Dazn y Movistar Plus+, con Dazn como propietaria principal de los derechos televisivos.