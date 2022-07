Austria se tiñe de naranja para ver ganar a Max Verstapen al Sprint

Más información Max Verstappen, primero en la sesión clasificatoria del GP de Austria

Apenas eran 24 vueltas, una carrera de media hora de duración en el circuito cuyo giro es el más corto de todo el calendario, apenas un minuto y media docena de segundos, por lo que se esperaba una emoción muy comprimida, entre los competidores del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Lo fue aún más ya que después de hacer dos vueltas de formación por un problema en el coche de Zhou, la carrera al sprint de este sábado en el Red Bull Ring se quedó en apenas 23 vueltas.

Para entonces, ya había que lamentar el abandono de Fernando Alonso, el cual figurará en este evento como DNS, al no haber podido ni tan siquiera tomar la salida de la carrera. Ya fue preocupante ver al A522 del asturiano subido en los caballetes cuando los monoplazas recibieron la señal para hacer su vuelta de formación. El Alpine tenía todavía las mantas de las ruedas situadas en su sitio y todo apuntaba a que podía deberse a un error del equipo o a un problema de última hora que les iba a obligar a hacer más trabajo.

Alonso no pudo empezar la Sprinta Race | Fórmula 1

Así sería, y después de ser trasladado hasta el pit-lane sobre los carritos, el monoplaza de Alonso no podría emprender su camino para tomar la salida desde el final de la calle de boxes al no poder ser puesto en marcha. Game Over incluso antes de iniciar para un Alonso que ya había tenido problemas en la clasificación del viernes con el suelo dañado de su unidad, algo que apenas le permitió ser noveno en parrilla, octavo después de la sanción a Checo Pérez.

Con Zhou saliendo desde el pit-lane, la carrera comenzaba con un mano a mano entre Verstappen y Leclerc que apenas duraba unos metros, lo justo para que el holandés cubriera la primera plaza y que Sainz aprovechara su trazada más óptima para situarse segundo, adelantando limpiamente al monegasco y tratando de atacar al Red Bull. Max cubriría de nuevo el interior y Carlos, muy pasado en la curva tres, sería superado unos metros más adelante por Leclerc, al que se mantendría pegado durante las 22 vueltas restantes, e incluso trataría de atacar, encontrándose con una resistencia férrea y puntual por parte del otro piloto de Ferrari.

Sainz se puso segundo en la primera curva | Red Bull

De esta forma no había muchos más cambios en cabeza, volviendo los tres primeros pilotos a sus mismas posiciones de salida, sabedores de que la diferencia entre dos posiciones consecutivas, por ejemplo, entre el primero y el segundo en la Sprint Race, era de apenas un punto, por lo que no convenía asumir demasiados riesgos. Detrás sí que había mucho movimiento, tal y como demostraba un nuevo toque en la salida entre Pierre Gasly y uno de los Mercedes, en este caso el de Lewis Hamilton, que estaba muy cerca de provocar un nuevo accidente múltiple en el inicio.

Las remontadas aun así de los pilotos que salían fuera de posición, entre ellos Lewis, noveno después de su accidente ayer en clasificación, o Checo Pérez, que partía 13º tras ser sancionado por superar los límites de pista en Q2 (ya era octavo al final del primer giro), nos dejaron una buena cantidad de adelantamientos, mientras que Geroge Russell consolidaba su cuarta plaza y ponía cierto margen ante la llegada del RB18 del mexicano, capaz de recuperar hasta la quinta posición tras adelantar en los compases finales a Esteban Ocon.

Gran trabajo de los dos monoplazas estadounidenses | HAAS F1 Team

Kevin Magnussen sería séptimo gracias en gran parte por el trabajo realizado por Mick Schumacher para no permitir a Hamilton ganar posiciones rápidamente, mientras que Lewis terminaría finalmente a espaldas del danés, con Schumacher sumando de nuevo puntos al ser noveno, con Valtteri Bottas cerrando las posiciones de punto. A las puertas de los 10 primeros se encontraban los McLaren, con Lando Norris teniendo que pelear con un Alex Albon que se excedía con el británico y lo hacia irse por el exterior en la curva uno, algo que le costaría al de Williams cinco segundos de penalización.

El británico-tailandés tendría un nuevo incidente, en este caso con Sebastian Vettel en la curva 11, después de que el alemán de Aston Martin tratara de hacerle un adelantamiento por el exterior en la curva seis, el cual terminó con un toque que le llevó a la grava. El tetracampeón consiguió salir de la grava dando marcha atrás, regresando a una carrera que finalmente no pudo terminar al pedirle desde el equipo que retirara el coche a falta de una vuelta.

Mañana será la gran prueba de fuego, con un asfalto que puede volver a unas condiciones de agarre previas si finalmente se dan la lluvia que se prevén durante esta noche del sábado al domingo. Lo que sí parece claro es que Max Verstappen estará bien resguardado con el apoyo de la gran afición neerlandesa que ha hecho suyo el Red Bull Ring, vistiendo sus gradas de naranja y jaleando cada una de sus acciones.

Clasificación Sprint Race - Austria 2022

Clasificación Sprint Race | Fórmula 1

