GP de Austria de F1 2026: horarios, dónde ver en TV y favoritos

Tras su paso por Barcelona, la F1 continúa su ruta europea de la mano de Austria, donde se encuentra el icónico circuito Red Bull Ring, que tantos momentos ha grabado en nuestras memorias.

Desde la polémica de Ferrari en 2002, en que Rubens Barrichello fue obligado a dejar pasar a Michael Schumacher, quién le devolvió el primer puesto en el podio, hasta el año 2020 cuando se corrieron dos citas consecutivas debido a la pandemia.

Salida del último GP de Austria en el Red Bull Ring | Getty Images

Así es el circuito:

El trazado cuenta con una longitud de 4,318 km, por lo que los pilotos deberán dar 71 vueltas para completar la carrera, lo que supone una distancia total de 306,452 kilómetros. El récord de vuelta rápida en el circuito lo tiene el español Carlos Sainz, que lo hizo en 2020 con McLaren y es de 1:05.619. Además, el último ganador del GP fue Lando Norris, que se llevó la victoria en la edición más reciente.

Lando Norris en el GP de Austria | Reuters

El circuito es técnico y muy particular, con solo 10 curvas y un fuerte desequilibrio entre giros a derechas e izquierdas. Destaca la curva 3 como el principal punto de frenada y adelantamiento, mientras que las curvas rápidas entre la 6 y la 9 exigen un gran equilibrio aerodinámico. Además, el trazado combina fuertes pendientes que influyen en la frenada y en la estabilidad del monoplaza.

La gestión de los límites de pista es una de las grandes claves del Red Bull Ring, especialmente tras las modificaciones de 2024. La incorporación de grava justo después de los pianos y el ajuste de las líneas blancas hacen que cualquier error se pague mucho más caro. A esto se suma la reducción de la anchura de los pianos y nuevas referencias visuales que obligan a los pilotos a ser extremadamente precisos en cada vuelta.

Gráfico Red Bull Ring | Mercedes-AMG Petronas F1

Sin lugar a duda, hablamos de uno de los circuitos más carismáticos del Mundial. El paisaje natural que le rodea se combina con un diseño técnico en el que priman la velocidad pura y la gestión de curvas medias. Esto sumado a su ubicación montañosa, que hace del clima algo impredecible, genera carreras divididas y con estrategias basadas en la espontaneidad.

Favoritos:

El italiano Kimi Antonelli está imparable este Mundial. El italiano es el claro favorito para hacerse con la victoria en Austria, aunque debe tener cuidado si no quiere que la inexperiencia le juegue una mala pasada, pues el campeonato no se decide hasta que que acaba el calendario...

Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco | Europa Press

Tras el italiano, el piloto con más posibilidades para acercarse con la victoria es Lewis Hamilton. El siete veces campeón está con la moral alta tras cosechar buenos resultados en las últimas citas, y es conocedor de que la estrella de Mercedes le ve como una gran amenaza.

Con Mercedes liderando el Mundial de Conductores, sería ilógico dejar a Russell fuera de las predicciones. El inglés, a pesar de no estar donde esperaba, pretende ponerle las cosas difíciles a su compañero de escudería. A su vez, nunca se debe olvidar a Max Verstappen en Austria: el holandés ha ganado 4 veces allí, aunque este año el monoplaza no le acompaña.

Max Verstappen y Kimi Antonelli en el GP de Canadá | EFE

Horarios y dónde ver en TV:

Los pilotos tendrán la primera toma de contacto con el circuito el viernes 26 de junio a las 13:30 horas, cuando tendrán lugar los libres 1; tres horas y media después del mismo días, a las 17:00 horas serán los entrenamientos libres 2. El sábado 27 de junio a las 16:00 horas se decidirán los posiciones de salida para la carrera en la clasificación.

El plato fuerte será el domingo 28 de junio a las 15:00 horas, en que los monoplazas darán 71 vueltas para tratar de conquistar el impredecible e implacable circuito Red Bull Ring. Todas estas sesiones se podrán seguir a través de Dazn y Movistar Plus+, con Dazn como propietaria principal de los derechos televisivos.