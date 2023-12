Alonso señala el detonante que puede significar su retirada de la Fórmula 1

La temporada 2023 de Fernando Alonso ha sido simplemente espectacular. El español ha logrado finalizar en cuarta posición del mundial de pilotos con el quinto coche de la parrilla, por lo que en un escenario normal Fernando debería haber concluido el año en novena posición. Incluso él mismo tacha esta campaña como la mejor de su carrera junto a aquel año 2012 donde finalizó segundo del mundial, a tan solo tres puntos de Vettel, con un monoplaza muy inferior al Red Bull.

Este año, Alonso nos ha dejado momentos mágicos como el adelantamiento en la curva 10 de Bahréin a Hamilton, la batalla por la pole position en Mónaco con Verstappen o la lucha contra Pérez en Interlagos. Unas actuaciones que han llevado al aficionado español a levantarse de su asiento y soñar de nuevo con la posibilidad de una victoria, la ansiada 33.

Fernando Alonso batallando con Checo Pérez en el GP de Brasil 2023 | Aston Martin F1

Pese a que ese deseado triunfo no ha llegado a ocurrir, el año del asturiano es para enmarcar. Ocho podios en 22 carreras, siendo el piloto no Red Bull que más veces se ha subido al cajón, que le han llevado a ocupar el cuarto lugar en el mundial por delante de pilotos como Leclerc, Sainz, Norris o Russell. De no haber sido por el bajón de rendimiento de Aston Martin después del parón veraniego, Alonso podría haber mantenido la lucha por la tercera plaza e incluso poner en un aprieto a Checo Pérez por el subcampeonato.

El posible detonante de su retirada

Con un año como este parece impensable una retirada a corto plazo de Fernando Alonso pese a contar ya con 42 años. Con 23 temporadas en la máxima categoría del automovilismo, el asturiano demuestra que su ambición y motivación continúan intactas y sostiene que la "confianza extrema" en sí mismo es un factor determinante a la hora de seguir sumando carreras.

Poner punto y final a su carrera no parece entrar en sus planes, a menos a corto plazo. Sin embargo, podría existir un detonante que adelantaría su adiós a la Fórmula 1."Dije incluso antes de 2018 (cuando dejó la F1 por primera vez), que el día que dejaría de correr no sería porque no me sintiera motivado para conducir", señalaba el español.

Si bien la motivación no es ningún problema para Alonso, el calendario de la próxima temporada puede ser el causante de un cambio de opinión del asturiano sobre su continuidad en la competición. Y es que en 2024 contaremos con un total de 24 carreras, un calendario muy extenso donde se acumulan varios tripletes que pueden "agotar su batería". "Puede ser que con el calendario, el calendario exigente y cosas así, algún día sienta que es el momento", revelaba el bicampeón.

Fernando Alonso en el GP de Abu Dabi 2023 | Aston Martin F1

"Hay otras cosas en la vida, ha sido una temporada muy exigente con 'sólo' 22 carreras porque hubo dos cancelaciones y el año que viene hay 24 carreras", apuntaba. Además, Fernando Alonso aportaba más detalles sobre su preocupación con el próximo calendario: "tendremos que ver cómo se siente. He visto que Las Vegas forma parte de un triplete, con Catar y Abu Dabi... He descubierto que son tres carreras juntas y son este tipo de cosas las que agotan mi batería y no la conducción".

De hecho, el actual campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, también se ha pronunciado al respecto, insinuando con su retirada después de la finalización de su contrato con Red Bull después de la temporada 2028. "Para ser honestos, pienso lo mismo", decía Alonso sobre los comentarios del neerlandés.

No obstante, el asturiano también habló de la temporada 2006-2007 en la que firmó un acuerdo con McLaren: "Pero me sentí así en 2006/2007 y recuerdo haber firmado por McLaren en 2007, un contrato de tres años, y pensé en ese momento que era mi último contrato, y aquí estamos". Con Alonso enfocado en el proyecto de Aston Martin y la opción de la 33 en el aire, todo parece indicar que habrá 'Magic' para más años.