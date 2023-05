La Fórmula 1 confirma la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romagna

Después de las noticias de las últimas horas, el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ha tomado la decisión de no seguir adelante con el programa de este fin de semana y cancelar el que iba a ser su sexto Gran Premio de esta temporada 2023, Emilia-Romagna, en Italia. Las fuertes lluvias caídas durante las últimas horas que ha llevado a declarar la alerta roja en la zona y que han provocado corrimientos de tierra e inundaciones, han llevado al campeonato a adoptar una decisión responsable con el objetivo de permitir que los servicios de emergencia se centren por completo en salvaguardar a las personas afectadas.

Con muchos ríos llegando a niveles de desbordamiento, incluido el río Santerno que bordea el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, el personal de los equipos y del circuito que trabajaba ayer en las instalaciones ya fue evacuado antes de la hora de cierre y se ordenó que esta mañana no se acercaran a la espera de que se tomara una decisión. Incluso los miembros de la escudería AlphaTauri, cuya sede está en Faenza, se trasladaron junto a sus familias a la fábrica del equipo para encontrar allí resguardo y seguridad en la medida de lo posible.

Las fuertes lluvias han afectado a la zona | Red Bull Content Pool

Después de ver la evolución de las últimas horas y, aunque las previsiones para el fin de semana hablaban de que las lluvias serían más moderadas, tanto el presidente de la federación de automovilismo italiana, como el viceprimer ministro de Italia aseguraban que la decisión a tomar pasaba por la no disputa este fin de semana del Gran Premio de la Emilia-Romagna, tras lo cual, incluso antes de llegar a las dos de la tarde, hora para la que se esperaba el anuncio oficial, la Fórmula 1 cancelaba definitivamente la competición para este fin de semana, incluidas las carreras de las categorías soportes convocadas, entre ellas Porsche Supercup, Fórmula 2 y Fórmula 3.

El campeonato aclaraba que la opción era la más lógica, pensando no sólo en la seguridad de todos los que conforman el paddock del Mundial, sino que también como forma de liberar a todos los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad que en principio estaban destinados para trabajar en todo lo que rodea el Gran Premio y que ahora tienen un menester de mayor prioridad.

El comunicado oficial del campeonato resumía: “Tras las conversaciones entre la Fórmula 1, el presidente de la FIA, las autoridades competentes, incluidos los ministros pertinentes, el presidente del ACI, el presidente de la región de Emilia Romagna, el alcalde de la ciudad y el promotor, se ha tomado la decisión de no continuar con el fin de semana del Gran Premio en Imola. La decisión se ha tomado porque no es posible realizar el evento de manera segura para nuestra afición, los equipos y nuestro personal y es lo correcto y responsable dada la situación que atraviesan los pueblos y ciudades de la región. No sería correcto ejercer más presión sobre las autoridades locales y los servicios de emergencia en este momento difícil”.

El Mundial viajará directamente a Mónaco | Red Bull Content Pool

Por el momento no se ha determinado si es una cancelación definitiva o habrá opción de recolocar la cita transalpina en otra fecha de este 2023, medida que parece muy complicada debido a la gran cantidad de carreras que restan para completar el programa. La anterior cancelación en la Fórmula 1 se remonta a Australia 2020, precisamente en el momento en el que estalló la pandemia mundial de Coronavirus.

El CEO de F1, Stefano Domenicali, que pasó parte de su niñez en la zona afectada, comento: "Es una gran tragedia ver lo que le sucedió a Imola y Emilia Romagna, la ciudad y la región en la que crecí y mis pensamientos y oraciones están con las víctimas de las inundaciones y las familias y comunidades afectadas. Quiero expresar mi gratitud y admiración por los increíbles servicios de emergencia que están trabajando incansablemente para ayudar a quienes necesitan ayuda y aliviar la situación: son héroes y toda Italia está orgullosa de ellos. La decisión que se ha tomado es la correcta para todos en las comunidades locales y la familia de la F1, ya que debemos garantizar la seguridad y no crear una carga adicional para las autoridades mientras lidian con esta terrible situación”.