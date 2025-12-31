Ahora

Sorteos de Nochevieja

¡Último Triplex del año! Comprueba los resultados de los sorteos del 31 de diciembre de 2025

Te ofrecemos la lista completa de resultados de los cinco sorteos del Triplex de este miércoles de fin de año.

¡Llega el último día de 2025! Termina el año pero los sorteos de la ONCE continúan sin descanso. Hoy (miércoles 31 de diciembre de 2025) como cada día, se realizan los cinco sorteos diarios de Triplex y Super Once, dos de los juegos de la ONCE.

El Triplex tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex, puedes consultar todos los resultados en este miércoles 31 de diciembre de 2025:

  • Primer sorteo (10.00h): 364
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

La Organización Nacional de Ciegos Españoles lleva realizando los sorteos del Triplex de la ONCE desde el año 2016, de modo que es uno de los juegos de lotería más recientes que existen. El coste de la apuesta es de 0,50 céntimos y los premios son menores que los que se reparten habitualmente en este tipo de juegos.

¿Cómo se juega al Triplex de la ONCE

El juego es muy fácil: con cada apuesta se debe elegir un número de tres cifras, para un solo sorteo o para varios consecutivos. Así, los jugadores que compren una participación de Triplex para varios juegos entrarán en los sorteos inmediatamente posteriores a la compra (por ejemplo, si se adquiere una participación para tres sorteos antes de las 10.00, ésta cubrirá los tres sorteos del día).

El mayor premio que se puede ganar son 150 euros por apuesta, que se consiguen al acertar las tres cifras en el orden adecuado. El siguiente premio son 10 euros, que reciben los jugadores que aciertan esas mismas tres cifras, pero en orden diferente al que se han extraído. Por su parte, quienes aciertan las dos primeras cifras o las dos últimas se llevan un premio de 2 euros, y los participantes que adivinan la primera o la última recuperan el dinero invertido (el reintegro de 0,50 euros).

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.

