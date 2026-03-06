Ahora

Juegos ONCE

Triplex de la ONCE | Resultados de los 5 sorteos diarios del Triplex del viernes 6 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del viernes 6 de marzo de 2026.

Comprobar los premios del Triplex de la ONCE de este viernesComprobar los premios del Triplex de la ONCE de este vierneslaSexta

Para este viernes 6 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a la carga contra España a la que define como "perdedora" e Israel se suma hablando de "un juego raro e incomprensible"
  2. Sexto día de tensión en Oriente Medio con 1.200 muertos e Israel anuncia una nueva fase de ataques con "sorpresas" en Irán
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura
  5. Gisèle Pelicot defiende que el suyo "es el juicio de todas las mujeres" y dice que necesita creer que los años con su marido "no fueron una mentira"
  6. La UCO acredita que solo uno de los 36 viajes al extranjero de Begoña Gómez en los últimos cinco años se enmarca en la investigación contra ella