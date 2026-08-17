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Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE del lunes 17 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 17 de agosto de 2026.

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunes Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del luneslaSexta

Para este lunes 17 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

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  3. Vuelve el calor intenso, pero por poco: habrá un desplome de temperaturas a partir del jueves
  4. Finaliza el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para negociar un acuerdo de paz con la negativa de ambas partes a "ceder ante el enemigo"
  5. 90 años sin Lorca, el brillante escritor que se convirtió en símbolo de la represión tras su asesinato al comienzo de la Guerra Civil
  6. Los vecinos de un pueblo de Segovia se unen para restaurar el órgano barroco de la iglesia, con siglos de historia a su espalda: "Vino en un carro de bueyes"