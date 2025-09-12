Comprueba los resultados del Triplex de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

La ONCE ofrece una nueva tanda de sorteos de la mano del Triplex, que vuelve este viernes para repartir premios desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche.

El de este viernes es el último sorteo de la semana. El Triplex celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. A partir del primer sorteo del Triplex, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este viernes 12 de septiembre de 2025. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Primer sorteo del Triplex (10:00h): 033

Segundo sorteo del Triplex (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21:00h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

