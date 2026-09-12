Ahora

Juegos ONCE

Comprueba el resultado del Triplex de la ONCE del sábado 12 de septiembre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 12 de septiembre de 2026.

El Triplex de la ONCE reparte premios en los cinco sorteos de este sábado El Triplex de la ONCE reparte premios en los cinco sorteos de este sábadolaSexta

Para este sábado 12 de septiembre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Dos versiones enfrentadas en las que alguien miente: las "evidentes incompatibilidades" en el relato de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre la crisis
  2. ¿Se puede negar el voto a españoles? Las dudas del terremoto político-judicial que deja el Supremo con el freno cautelar a la 'ley de nietos'
  3. Marruecos, el vecino silencioso al que habría que mirar más desde España
  4. El despliegue millonario del circuito Madring: gastronomía, música y espacios deportivos para disfrutar de la Fórmula 1
  5. Cuanto más tarde, más barata: Equipo de Investigación descubre en Mercavalència la primera clave de la fruta 'low cost'
  6. Trajes con puñales más allá del 'vestido de la venganza' de Lady Di: Jackie Kennedy, Thatcher o Mandela también usaron su ropa para hablar al mundo