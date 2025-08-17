Ahora

Comprueba los premios del Triplex de la ONCE de hoy, domingo 17 de agosto de 2025

Igual que el Super Once, el Triplex celebra cinco sorteos al día, de lunes a domingo. Consulta en laSexta.com todos los números premiados de este juego para hoy.

Estos son los últimos números premiados del Triplex de la ONCE de la semana: resultado de los sorteos del domingo

¿Semana dura? Para algunos quizás lo ha sido; para muchos, ha sido mucho más corta gracias al festivo del 15 de agosto. En cualquier caso, este domingo 17 de agosto de 2025 se 'cierra' una semana cargada de información pero también de sorteos, entre ellos algunos extraordinarios. Aunque es domingo de puente, la ONCE organiza sus cinco sorteos diarios de Triplex y de Super Once.

Así pues, a partir de las 10:00h de este domingo 17 de agosto, puedes ir consultando los números premiados del Triplex de la ONCE, actualizados según se vayan conociendo.

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El primero de ellos, el Triplex, nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

