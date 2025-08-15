Juegos ONCE
Comprobar los resultados del Triplex del viernes 15 de agosto de 2025
En el Día de la Asunción, festivo nacional en España, el Triplex de la ONCE no descansa y ofrece 5 nuevos sorteos con sus correspondientes resultados, ¡comprueba si has resultado ganador!
Aunque sea festivo, este 15 de agosto el Triplex de la ONCE no descansa. Un viernes más tendrá preparados sus cinco sorteos correspondientes a las mismas horas de siempre: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h
A partir del primer sorteo del Triplex puedes ir consultando todos los números premiados de este viernes 15 de agosto de 2025. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):
- Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación
- Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
- Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
- Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
- Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación
Relación de cifras acertadas y premios
El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:
- Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
- Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
- Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
- Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
- Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
- Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro
