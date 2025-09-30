Super Once de hoy | Comprueba los resultados del martes 30 de septiembre de 2025

Juegos ONCE | Estos son los números premiados del Super 11 del martes

Consulta en laSexta los números ganadores de los cinco sorteos correspondientes al Super Once de este martes.

Nuevo día de sorteos para el Super 11 de la ONCE, el juego diario que junto al Triplex realia cinco sorteos cada día. Desde las 10:00 horas de la mañana podrás ir conociendo cuáles son los números ganadores del día.

Para los cinco sorteos del Super Once del martes 30 de septiembre de 2025, la ONCE resuelve las siguientes combinaciones ganadoras:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 02 04 14 17 18 21 22 24 25 32 33 35 44 46 50 51 61 77 78 82

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

ONCE realiza cinco sorteos de Super Once de lunes a domingo, por lo que tienes un total de 35 ocasiones cada semana para hacerte con sus premios. Estos se celebran a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h, justo después de que se descubran los números del Triplex.

El coste mínimo de la apuesta es de 1 euro, y con la participación se puede ganar hasta 1 millón de euros por cada euro que apostamos. En la participación seleccionamos entre 5 y 11 números en una tabla del 1 al 50, que pueden utilizarse en un solo sorteo o en varios consecutivos. Durante el sorteo se extraen 27 números premiados en ese intervalo, que serán los que determinen los aciertos.

¿Cuáles son los premios del Super ONCE?

Los premios dependen del número de aciertos y la cantidad de números apostados. Así, se obtendrá un premio mayor con 5 aciertos si se apostó por 5 cifras en comparación con una apuesta de 11. También influye la cantidad de dinero apostada: si apostamos 1 euro por una combinación ganadora de 11 cifras obtendremos un millón de euros, pero si apostamos 10 euros por esa misma participación, el premio será de 10 millones de euros. Todos los premios se pueden consultar en la página oficial de la ONCE.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).