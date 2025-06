Super ONCE, hoy | Comprueba los 5 premios de los sorteos del lunes 2 de junio de 2025

Arranca la primera semana de junio con una nueva tanda de sorteos diarios de la ONCE. El Super 11 se desarrolla todos los días, sin excepción, cinco veces por jornada, igual que el Triplex: en cada uno de los sorteos diarios se extraen once números del 1 al 85 y en función de la cantidad de números elegidos en el boleto participante y del dinero jugado se puede acceder a unos premios u otros. Eso sí, el premio máximo del Super Once es de 1 millón de euros. Los números premiados en los sorteos del primer lunes del mes, 2 de junio de 2025, son los siguientes:

Sorteo 1 (10:00h) - 3, 5, 9, 12, 14, 18, 20, 26, 30, 32, 35, 40, 49, 50, 51, 60, 62, 65, 76, 77.

Sorteo 2 (12:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 3 (14:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 4 (17:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 5 (21:15h) - Pendiente de sorteo

Super Once y Triplex son, pese a la popularidad que le da el hecho de celebrar cinco sorteos diarios, dos juegos muy recientes de la ONCE. El más conocido de la Organización Nacional de Ciegos Españoles es el sorteo del Cupón Diario, que se celebra de lunes a jueves; los viernes 'muta' para convertirse en el Cuponazo, con un premio mayor, y los fines de semana el sorteo especial de la ONCE es el Sueldazo del Fin de Semana. Aquí puedes consultar todos los premios de la ONCE de la semana pasada:

Para participar en el sorteo del Super Once de la ONCE es necesario seleccionar un mínimo de cinco números y un máximo de 11 y elegir el importe de cada jugada. En función de los números acertados y del dinero apostado varían los premios, aunque el máximo siempre es de un millón de euros. Si se aciertan diez números, el premio máximo es de 50.000 euros.

______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).