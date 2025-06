Hoy, Triplex de la ONCE: comprueba los premios de los cinco sorteos del lunes 2 de junio de 2025

Como cada lunes, este 2 de junio de 2025 se desarrollan los primeros sorteos de la semana. El Triplex y el Super Once dan el pistoletazo de salida de los sorteos desde las 10:00h.

Juegos ONCE

Un lunes más y con él, una nueva semana de sorteos. Como siempre, la semana arranca con los sorteos de Triplex y Super Once, los dos juegos diarios de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que se desarrollan cinco veces al día. A diferencia del Super Once, el Triplex tiene un premio menor (de 150 euros máximo), que se repite en cada uno de los juegos, que se lo llevan los boletos cuya combinación coincida, en el mismo orden, con alguna de las extraídas. Las combinaciones ganadoras de este lunes 2 de junio de 2025 son las siguientes:

Sorteo 1 (10:00h) - 398

Sorteo 2 (12:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 3 (14:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 4 (17:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 5 (21:15h) - Pendiente de sorteo

El último sorteo del día tiene lugar en el momento en el que la ONCE descubre el resto de sus sorteos: los lunes, sobre esta misma hora, anuncia el número ganador del Cupón Diario de la ONCE, pero también anuncia el ganador del sorteo del EuroDreams, una lotería europea que se celebra fuera de España pero que en nuestro país está gestionada por esta organización.

El sorteo del Triplex nació como una opción fácil y barata de participar en los juegos de la ONCE y tiene un funcionamiento muy simple: en cada uno de los cinco sorteos diarios se extrae un número de tres cifras, entre el 000 y el 999. Si se aciertan los tres números en el mismo orden el premio es de 150 euros, pero en función del número de aciertos se pueden ganar otras cuantías. Los sorteos del Triplex se celebran a diario, incluidos festivos. Aquí puedes ver todos los premios de la semana pasada:

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).