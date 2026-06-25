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Super 11 de la ONCE | Comprobar los sorteos del jueves 25 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 25 de junio de 2026.

Puedes comprobar en laSexta los números premiados del Super 11 de la ONCE del jueves Puedes comprobar en laSexta los números premiados del Super 11 de la ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 25 de junio, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Al menos 32 muertos y más de 700 heridos en Venezuela tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5
  2. La UDEF apuntala su tesis sobre Zapatero: le señala como "líder de una organización criminal" que usaba "sus contactos" para "ejercer influencias ilícitas"
  3. Un Sánchez cada vez más solo no convence a nadie en el Congreso y recibe reproches de todos al recurrir de nuevo al "y tú más" con el PP
  4. La ola de calor dará un respiro este jueves aunque se mantienen los avisos por altas temperaturas en seis comunidades
  5. Más del 80% de los hombres entre 18 y 25 años creen que cambiar pañales o dar de comer a los hijos son cosas de mujeres
  6. María Galiana explica por qué no se jubila a sus 91 años: "Me jubilé a los 65 años como profesora y me convertí en actriz"