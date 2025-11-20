Comprueba los resultados del Super Once de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

Puedes comprobar en laSexta los números premiados del Super 11 de la ONCE del jueves

Este juego diario de la ONCE celebra una nueva tanda de sorteos con cinco resultados ganadores de su primer premio. No te pierdas sus resultado en laSexta.com.

Un jueves más vuelve el sorteo del Super Once de casi finales de semana, pues mañana habrá otro. Finalizado el sorteo de Super Once del miércoles y conocidos todos los resultados, la ONCE vuelve con un nuevo juego, que proporcionará cinco combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

Será a partir del primer sorteo, el de las 10:00 horas, cuando se pueden consultar en directo los números premiados del jueves 20 de noviembre de 2025:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

El Super Once es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Lo mismo se aplica al Triplex, Así, para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro, pero si quieres hacerte con el premio 10 millones de euros a un único ganador, deberás acertar en los 11 números de la combinación ganadora con una apuesta de 10 €.

Premios del Super 11 para combinaciones de 11 números

Un único acertante puede hacerse con el premio máximo del Super 11, que otorga 10.000.000 € a la combinación de 11 números acertados que tiene un coste de 10 €. Así, los premios que se pueden ganar en el Super 11 de la ONCE jugando una combinación de 11 números son:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).