Comprueba los resultados del Super Once de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El Super 11 de la ONCE vuelve con cinco nuevos sorteos para este miércoles frío de noviembre. Comprueba cada uno de los resultados del día en laSexta.com.

Después de los sorteos del martes, el Super 11 regresa el miércoles con cinco nuevos sorteos. Se trata de un juego de la ONCE que tiene lugar cinco veces al día, desde la mañana hasta la noche, y del que salen cinco combinaciones diferentes que reparten premios en función del número de aciertos. Los números premiados del Super Once del miércoles 19 de noviembre de 2025 se pueden consultar aquí:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

El Super Once es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Lo mismo se aplica al Triplex, Así, para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Los pasos a tener en cuenta para jugar al Super Once se resume en uno: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).