Comprueba el resultado del Super 11 de la ONCE de hoy, martes 28 de octubre de 2025

Comprueba las combinaciones de números premiadas en los sorteos del Super Once de este martes en laSexta.com.

Dicen que en martes ni te cases ni te embarques, ¿pero qué ocurre con embarcarse en la aventura de participar en un sorteo? No hay refranero que lo frene. Así pues, después de las cinco opciones del Super Once del lunes, este martes se abren otras cinco posibilidades de llevarse un premio de hasta un millón de euros.

Estas son las combinaciones de números premiadas en los cinco sorteos del Super Once del martes 28 de octubre de 2025:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

A la vez que el Super Once, la ONCE va celebrando también los sorteos del Triplex, otro juego sencillo, rápido y diario (sí, se celebran todos los días, festivos incluidos). A estos, los martes se suma también el de la Bonoloto, que siendo de Loterías y Apuestas del Estado, también tiene lugar todos los días del año.

Cómo funcionan los sorteos del Super Once

Mientras que los premios del Triplex son fijos y bajos (un máximo de 150 euros), los premios del Super 11 son más altos y varían en función de la cantidad de números que componen la apuesta, del número de aciertos y del dinero apostado.

Para entenderlo hay que entender cómo se puede participar: hay que elegir entre 5 y 11 números, que van del 1 al 85, y la cantidad que se apuesta por esta combinación, entre 1 y 10 euros.

Durante el sorteo (o más bien, los sorteos) se van extrayendo 20 bolas con 20 números y estos son los que hay que comparar con los que conforman la combinación con la que cada uno está jugando. El premio máximo (por una apuesta de 1 euro) si se juegan 11 números y se aciertan todos es de un millón de euros, que se eleva a 10 millones si se apuestan 10 euros.

La ONCE, cada martes, además del Super Once y el Triplex, también celebra el sorteo del Cupón Diario y se encarga de comunicar la combinación ganadora en el sorteo de Eurojackpot, una lotería europea gestionada por este organismo en España.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

