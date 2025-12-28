[SUELDAZO] Último sorteo de 2025 del Sueldazo de la ONCE: comprobar premios del domingo 28 de diciembre

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingo

Último domingo del año y también último sorteo del Sueldazo de la ONCE del año. No, no es broma: estos son los números premiados del sorteo del domingo 28 de diciembre de 2025.

El de hoy es el último domingo del año y, por lo tanto, tiene lugar el último sorteo del Sueldazo de la ONCE de 2025. Después del del sábado, poco antes de las 21:30h este juego de la ONCE reparte 20.000 euros al número ganador y, para aquel que además acierte la serie, 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante los próximos 20 años.

El Sueldazo de la ONCE del domingo 28 de diciembre ha premiado al número pendiente de sorteo con 20.000 euros al boleto. La serie de ese número que otorga 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros al mes durante dos décadas es la pendiente de sorteo. Otras cuatro combinaciones de número y serie dan sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años. Las combinaciones de estos segundos premios son las siguientes:

Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

¿Cuánto cuesta el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE es una variante del Cupón Diario de la ONCE que se llama así por los premios que reparte. Algunos de ellos pueden considerarse prácticamente 'sueldos', porque premian al jugador acertante con un ingreso de dinero regular que puede extenderse dos décadas. El precio de la apuesta es de 2 euros, con el que se adquiere el cupón con la combinación elegida.

¿Cuándo se juega y qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo se juega todos los sábados y domingos a las 21:25h. Su máximo premio es de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años si se acierta el número y la serie. También reparte cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a otras cuatro combinaciones de número y serie.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).