ONCE de los fines de semana
Sueldazo de la ONCE | Comprueba el resultado del sorteo del sábado 1 de agosto de 2026
Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 1 de agosto de 2026.
Para este sábado 1 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número de serie: pendiente de sorteo
- Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
- Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
- Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
- Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).