Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025: cuándo es el sorteo y dónde comprobar tu premio

Imagen del cupón extra de Navidad de la ONCE en 2025.

Llega el gran sorteo de Navidad de la ONCE, que como cada año se celebra el primer día del año y sortea 80 premios de 400.000 euros.

¿Qué mas se puede pedir? ¡Pues 400.000 euros! Al menos ese es el eslogan que lanzan este año desde la ONCE para la campaña de su Sorteo Extraordinario de Navidad.

Desde 2014, su habitual cupón diario se viste con un toque navideño en Año Nuevo gracias a su tradicional Cupón Extra de Navidad, que este 2025 reparte 80 premios de 400.000 euros como principal reclamo junto a otros tantos premios menores.

Hasta cuándo se puede comprar el Cupón Extra de Navidad

Hace tiempo que la ONCE puso a la venta su cupón navideño y los más rezagados aún pueden adquirirlo hasta la noche del 31 de diciembre de 2024.

El Cupón Extra de Navidad, que tiene un precio de 10 euros, podrá adquirirse hasta las 21:00 horas del día de Nochevieja a través de la web oficial de JuegosONCE. Para ello es necesario registrarse con DNI y contraseña personal.

Premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Más de 51.000.000 de euros pone en juego la ONCE, que repartirá entre su premio principal, primer y segundo premio adicional y resto de aproximaciones, terminaciones y reintegros.

En total, los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE para este 2025 serán los siguientes:

80 premios de 400.000 € a las cinco cifras del premio principal.

a las cinco cifras del premio principal. 80 premios de 40.000 € a las cinco cifras del primer premio adicional.

a las cinco cifras del primer premio adicional. 80 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional.

a las cinco cifras del segundo premio adicional. 160 premios de 400 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.

a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal. 160 premios de 300 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.

a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional. 160 premios de 200 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional. 12.000 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

a las cinco cifras de los terceros premios adicionales. 720 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras del premio principal.

a las cuatro últimas cifras del premio principal. 7.200 premios de 50 € a las tres últimas cifras del premio principal.

a las tres últimas cifras del premio principal. 7.920 premios de 50 € a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional. 72.000 premios de 20 € a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional. 720.000 premios de 10 € a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R).

Si ahora que sabes cuáles son los premios has adquirido tu cupón, que sepas que podrás comprobar el resultado final del sorteo en la página web de laSexta.

Cuándo es el sorteo de Navidad de la ONCE

Este mágico sorteo de la ONCE tiene lugar cada año en el día de Año Nuevo, para comenzar una nueva etapa con buen pie. En 2025 no iba a ser menos: el 1 de enero de 2025 a las 11:00 horas se celebrará el sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE.

Si quieres seguir el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE en directo, podrás verlo a través de la página oficial de JuegosONCE, que retransmite todos y cada uno de sus sorteos.

¿Cuánto se lleva Hacienda del premio del Extra de Navidad?

Ya que todo premio de loterías inferior a 40.000 euros queda exento de impuestos, solo los dos primeros premios del sorteo perderían un 20% de retención.

Por lo tanto, de los 80 premios de 400.000 € a las cinco cifras del premio principal y los otros 80 premios de 40.000 € a las cinco cifras del primer premio adicional Hacienda se quedaría el 20% estipulado de retención.