El Día de la Madre es un motivo de celebración en familia, pero también otra oportunidad para los aficionados loteros de llevarse un gran premio. La ONCE pone en juego su Cupón Extra de la ONCE con la posibilidad de repartir un gran premio de 17 millones de euros a un solo jugador que acierte el número de cinco cifras ganador y la serie del 001 al 100 de ese número. Del número de cinco cifras se derivan el resto de premios, cuyo reparto puedes consultar en nuestro artículo sobre premios del Cupón Extra de la ONCE del Día de la Madre.