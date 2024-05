El Día de la Madre es un día muy especial en España para celebrar en familia. También es un día que puede volverse inolvidable para los aficionados a la lotería, ya que la ONCE pone en juego un sorteo muy especial y que se ha vuelto un evento señalado en rojo en el calendario. El Cupón Extra de la ONCE del Día de la Madre ya es un sorteo tradicional que reúne cada año a miles de jugadores con la promesa de volverse millonarios. Y es que un solo cupón afortunado tiene la posibilidad de llevarse 17 millones de euros.

El sistema de juego es muy sencillo: se emiten desde la ONCE 100 series de números del 00000 al 99999, y cada cupón cuesta 5 euros. Estos estarán a la venta en la web de la ONCE hasta las 21:00h del domingo 5 de abril, un cuarto de hora antes de que comience el sorteo. También se podrán adquirir en puntos de venta de la ONCE.

¿Qué premios se pueden conseguir en la sorteo?

Todos los premios derivan de un número principal de cinco cifras. Ese número agraciado determina todas las "categorías" de premios:

Premios especial: número premiado + serie --- 17 millones de euros

Número premiado --- 40.000 euros

Cuatro últimas cifras --- 1.500 euros

Tres últimas cifras --- 100 euros

Dos últimas cifras --- 10 euros

Última cifra (reintegro) --- 5 euros

En total, el número de premios que se reparten en este sorteo es de 1 millón, desde los cupones con reintegro hasta el único que se lleva el premio millonario.

¿Cómo se cobran los premios?

Las personas que hayan jugado a través de la web de JuegosONCE y obtengan un premio lo reciben automáticamente en la cuenta virtual utilizada para validar la apuesta. La misma cuenta permite transferir el premio a una cuenta bancaria de manera gratuita, o utilizar el dinero para reinvertirlo en otros juegos de la ONCE.

Para aquellos que hayan adquirido la participación a través de un punto de venta, dependiendo del importe y la disponibilidad de metálico, podrán reclamarse en cualquier centro ONCE o en las entidades bancarias que colaboran con la organización: Abanca, CaixaBank, Sabadell, Santander y también en Correos.

Hacienda se queda con parte del premio mayor

El único premio que está obligado a tributar en este sorteo es el de 17 millones de euros: la Agencia Tributaria se queda con 3.392.000 euros de este premio, lo que deja una cantidad final para el ganador de 13.608.000 euros. El premio por las cinco cifras es de 40.000 euros, el límite marcado por la ley, así que no tendrían que tributar ni este ni los premios inferiores.