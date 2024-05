Si todavía no has hecho tu apuesta para esta noche, ¡date prisa! Te quedan apenas tres horas para jugar: la Lotería Nacional permite validar sus apuestas en su web y su app hasta las 20:30h, media hora antes de que comience el sorteo. El Cupón Extra de la ONCE se puede jugar hasta las 21:00h, 15 minutos antes del sorteo. A partir de esas horas no podrá realizarse ninguna apuesta más de estos juegos.