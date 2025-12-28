Resultados del Triplex | Comprobar los premios de los sorteos de la ONCE del domingo 28 de diciembre de 2025

¡Adiós, 2025, adiós! Estamos a punto de cerrar el año pero lo primero que cerramos hoy es la semana: este 28 de diciembre de 2025 se celebran los últimos cinco sorteos del Triplex de la semana.

Es domingo y los españoles se dividen hoy de la siguiente manera: los que mañana tienen que madrugar porque aún no empiezan (o ya han terminado) sus vacaciones de Navidad y los que mañana empiezan formalmente sus vacaciones, que ya estarán descansando desde el viernes. Claro está que nos referimos a los trabajadores con horario laboral entre semana, los de turnos de fin de semana, tengan o no tengan vacaciones próximamente, después de hoy tienen descanso. Quienes no descansan ni en estas fechas son los sistemas que realizan de manera automática los sorteos diarios de la ONCE, por ejemplo, que continúan su labor sea el día que sea, llueva o nieve.

Por eso, este domingo 28 de diciembre (y no, no estamos de broma), se celebran desde las 10:00h de la mañana los sorteos del Triplex de la ONCE, un juego que tiene lugar a diario, varias veces al día, con premios pequeños pero también muchas oportunidades de ganar dinero. Todas las combinaciones ganadoras del Triplex de la ONCE del viernes 28 de diciembre de 2025 son las siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).