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Sorteo de La Primitiva | Resultado y premios del lunes 14 de septiembre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 14 de septiembre de 2026, para La Primitiva.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del lunes La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del luneslaSexta

Para este lunes 14 de septiembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote de 17,5 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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