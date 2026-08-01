Lotería SELAE
Resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 1 de agosto de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 1 de agosto de 2026, para La Primitiva.
Para este sábado 1 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote de 45 millones de euros:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)