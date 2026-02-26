Ahora

💰¿Quién se lleva el bote de La Primitiva? Comprobar el resultado del sorteo del jueves 26 de febrero de 2026

Más de 113 millones de euros puede llevarse un acertante de categoría especial en el sorteo de La Primitiva de este jueves, 26 de febrero de 2026, el mayor bote de la historia del sorteo.

Los números de la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del juevesLos números de la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del jueveslaSexta

Para este jueves 26 de febrero de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 113,5 millones de euros:

  • Combinación ganadora: 3 9 13 15 25 39
  • Número complementario: 29
  • Reintegro: 1
  • Joker: 4 1 0 3 2 1 0

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el del Cupón Diario, todos de la ONCE y la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

